Forse, questa volta, l'arrivo dei temporali previsto dalla sala operativa della Protezione civile Regionale, che ha emesso una allerta meteo per la provincia di Lecco e per tutto il nord della Lombardia, non è così malvisto. L'afa soffocante che incombe sul lecchese, provocando per altro anche molti malori, è per molti una situazione insostenibile.

Caldo soffocante ma temporali in arrivo: allerta meteo

Ma la situazione potrebbe cambiare. "Dal pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio 2023, è atteso un primo transito di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi da Ovest verso Est, con un

probabile coinvolgimento dei settori più settentrionali - si legge nel documento di allerta - Tra la serata e la successiva nottata sarà possibile un secondo passaggio temporalesco e un coinvolgimento maggiore dell'area prealpina, con minor probabilità anche della pianura (in particolare quella centro-orientale). I temporali potranno essere localmente anche di forte intensità già dalle prime ore del pomeriggio, con grandine anche di medie dimensioni e intense raffiche di vento".

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani 19/07 saranno ancora possibili temporali sui settori alpini e prealpini, anche nella seconda parte della giornata - aggiungono dalla Protezione Civile - Si attendono fenomeni anche di forte intensità, tuttavia, si segnala che allo stato attuale resta una forte incertezza sul dettaglio spaziale e temporale degli stessi"

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 19/07 i nuovi scenari previsionali per l'aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.