Weekend freddo, freddissimo, con un allerta meteo gialla su Lecco per vento forte emessa dalla sala operativa della Protezione civile regionale e previsioni che annunciano neve anche a bassa quota.

Brrr: allerta per vento forte e nel weekend neve a bassa quota

"Per la giornata del 6 dicembre 2024 sono previste condizioni di ventilazione settentrionale anche forte o molto forte in quota, con deboli nevicate, maggiormente intense sui rilievi di confine. Ventilazione in rinforzo a partire dalla tarda mattinata e in attenuazione in tarda serata, con velocità media oraria compresa tra 35-50 km/h e possibili locali raffiche massime tra 60 e 80 km/h al di sopra dei 400 metri di quota, con intensità crescenti al crescere della quota, in particolare su Valchiavenna e Lario e Prealpi Occidentali. Si segnalano, inoltre, nevicate oltre gli 800-1000 metri sulle aree di confine, con accumuli maggiori in Alta Valtellina" spiegano dalla protezione civile.

E per sabato e domenica? Secondo Arba Lombardia oggi transito di una struttura depressionaria collocata in Europa centrale, con interazione orografica e precipitazioni sulle Alpi e Prealpi.

Da domani, sabato 7 dicembre 2024arriverà una perturbazione nordatlantica, con associata aria fredda in quota; domenica si avrà la formazione di un'area depressionaria sull'Europa centrale, persistente anche nei giorni seguenti.

Dal pomeriggio di sabato fino a domenica deboli precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso a bassa quota.