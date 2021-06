Arriva il caldo: torna attivo il Bollettino Humidex , il servizio di previsioni sul disagio da calore

Con l'inizio dell'estate meteorologica, riprende come ogni anno la pubblicazione del Bollettino Humidex elaborato dal Servizio Meteo Arpa Lombardia.

Da oggi 1 giugno fino al 15 settembre, il Bollettino riporterà quotidianamente indicazioni sul disagio da calore dovuto all'effetto combinato di temperatura e umidità relativa, misurato nelle giornate precedenti e previsto per quelle successive.

Arriva il caldo: torna attivo il Bollettino Humidex

Un riavvio quanto mai tempestivo, visto che nei prossimi giorni le temperature tenderanno ad aumentare fino a raggiungere valori di poco sopra la media.

Le giornate più calde saranno quelle di giovedì 3 e venerdì 4 giugno, con massime previste in pianura tra 26 e 29 °C giovedì, 28 e 31 °C venerdì e quota dello zero termico in salita fino a 3600-3800 metri.

Il Bollettino è messo a disposizione delle Ats di Regione Lombardia, preposte a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore estive, e si affianca al Bollettino UV che fornisce informazioni utili per auto-proteggersi efficacemente dalla componente dannosa della radiazione solare.

Premesso che nella percezione del calore intervengono anche variabili fisiche soggettive e legate alle diverse condizioni ambientali, le classi di disagio e i relativi consigli di comportamento indicati in Humidex sono 5:

Normalità: nessun disagio

Disagio debole: è possibile una sensazione di affaticamento a seguito di prolungata esposizione al sole e/o attività fisica

Disagio moderato: prudenza, è consigliabile limitare le attività fisiche più pesanti svolte all'aperto

Disagio forte: forte sensazione di malessere, pericolo, è consigliabile evitare le attività fisiche all'aperto o in luoghi non climatizzati

Disagio molto forte: pericolo grave, è fortemente consigliato interrompere le attività fisiche all'aperto e in luoghi non climatizzati