Ancora temporali sul Lecchese e grandine in Brianza VIDEO

I temporali tornano a bagnare il Lecchese e la Brianza. Proprio nella zona del Meratese e del Casatese al momento si registrano i fenomeni più intensi con tanto di grandine.

Ancora temporali sul Lecchese e grandine in Brianza

Il video che vi proponiamo è stato girato poco prima delle 17 di oggi, lunedì 15 giugno 2020 a Cremella, ma anche a Merate non sono mancati scrosci violenti con acqua mista a giaccio. Fortunatamente non si tratta dei chicchi che l’altra settimana hanno creato parecchi danni nel nostro territorio, ma i disagi , soprattutto alla viabilità non mancano.

Previsioni meteo

Cosa ci spetta nei prossimi giorni? Secondo Arpa Lombardia un’ampia circolazione depressionaria sull’Atlantico è in lento movimento verso ovest e determinerà tempo instabile e variabile anche sulla Lombardia per tutta la settimana. Oggi e domani parzialmente nuvoloso con isolati rovesci o temporali, probabili al pomeriggio sui rilievi, ma possibili anche altrove. Mercoledì irregolarmente nuvoloso con precipitazioni più diffuse, e temperature massime in calo. Da giovedì progressiva diminuzione dell’instabilità con rovesci sempre possibili, probabili sui rilievi e nel pomeriggio, ma meno frequenti e con cielo a tratti più soleggiato. Temperature minime e massime sotto le medie stagionali, in lenta risalita nel corso dei giorni successivi.

Grandine a Merate

Grandine a Osnago