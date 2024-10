Oggi, martedì 8 ottobre 2024, a causa dell'allerta meteo arancione a Lecco e rossa a Bergamo le scuole della Val Brembana e Valle Imagna saranno chiuse, così come in Val Seriana. A Bergamo città non apriranno le scuole secondarie di secondo grado (le superiori).

CLICCA QUI PER I DETTAGLI DELLA ALLERTA METEO A LECCO E BERGAMO

Allerta meteo: scuole chiuse in Bergamasca

L'allerta rossa diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile e la memoria dei recenti disastri causati dal maltempo a inizio settembre, hanno spinto alla decisione innanzitutto i Comuni di Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone. A Selvino tutte le scuole di ogni grado saranno chiuse.

Come riportano i colleghi di primabergamo.it stessa decisione è stata presa poco dopo per i plessi scolastici di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra. Lo stesso vale anche per le scuole di Almenno, Palazzago e della Valle Imagna intera.

Intorno alle 21, anche il Comune di Bergamo ha diffuso una nota stampa per comunicare la scelta di tenere chiuse nella giornata di domani le scuole superiori della città. La decisione è stata presa a seguito della riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso della Prefettura, convocata nel tardo pomeriggio di oggi dal prefetto.

La volontà è quella di evitare un eccessivo afflusso di auto sulle strade cittadine in una giornata in cui potrebbe rendersi necessario un importante dispiegamento di mezzi di soccorso. Non si escludono infatti possibile esondazioni di torrenti, ma anche di Brembo e Serio. Essendo le scuole superiori cittadine le più frequentate di studenti della provincia, il provvedimento ha coinvolto solo questi istituti. Gli altri livelli scolastici (nido, asili, elementari e medie) saranno infatti regolarmente operativi.