Allerta meteo: scatta il codice giallo per rischio vento forte

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio vento forte da mezzogiorno di oggi, lunedì 16 novembre 2020, nelle province di Lecco, Bergamo e Como.

Dopo la pioggerella caduta questa notte, nella mattinata di oggi il cielo sul nostro territorio è tornato sereno ed è previsto l’arrivo del vento intorno a metà giornata. Infatti, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali a partire dalla tarda mattinata del 16 novembre, in attenuazione in tarda serata; è attesa una intensificazione del vento al crescere della quota, con valori maggiori a quote superiori a 1000 metri.

I rinforzi di vento più significativi sono attesi sui settori occidentali della regione, a quote comprese tra 500-600 e 1500 metri, con velocità medie tra 15 e 45 km/h; raffiche fin verso i 70 km/h; su appennino pavese a quote superiori a 800-1000 metri, con velocità medie tra 15 e 30 km/h e raffiche attorno a 40 km/h.

Si segnala inoltre che tra il pomeriggio e la sera del 16 novembre, si assisterà ad un’ intensificazione del vento da nordest anche sull’alto bacino del Garda, con raffiche attorno a 40 km/h.