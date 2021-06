Allerta meteo per rischio temporali forti nel Lecchese

La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di livello ordinario (codice giallo: attenzione), per rischio temporali dalle 12 alle 22 di oggi, venerdì 4 giugno 2021, nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Bergamo, Como e Lecco).

Allerta meteo per rischio temporali forti

"Un debole cuneo anticiclonico porta tempo stabile e prevalentemente soleggiato su Pianura e Appennino; tuttavia infiltrazioni di aria a tratti più fresca e umida in quota apportano una certa instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi, con irregolare sviluppo di cumuli e rovesci isolati, in particolar modo per il pomeriggio del 4 giugno" si legge ne documento di allertamento della Protezione Civile.

Il fine settimana

Per la giornate di sabato 5 giugno e domenica 6 giugno è previsto un "cedimento della struttura di alta pressione e passaggio nel flusso in quota prevalentemente occidentale di deboli nuclei perturbati, saranno quindi possibili rovesci e temporali sui rilievi, in probabile estensione anche alla pianura".

La prossima settimana

"Per l'inizio della prossima settimana probabile persistenza di una circolazione lasca dai quadranti occidentali con instabilità diffusa sulla Lombardia e tempo variabile".

Avviso di criticità regionale

Previsioni meteorologiche