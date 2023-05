Sono in arrivo forti temporali su Lecco e non solo tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per buona parte della Lombardia.

Allerta meteo: in arrivo forti temporali su Lecco

"Nel corso del pomeriggio di oggi , martedì 9 maggio 2023, si diffonderanno piogge di debole intensità sui rilievi e sulla pianura occidentale che si andranno ad intensificare tra il tardo pomeriggio e inizio sera, con estensione anche alla parte orientale della Regione - si legge nel documento di allertamento - In particolare, dalla sera le piogge andranno incontro a intensificazione sui settori occidentali, sia di pianura che di montagna dove saranno possibili rovesci anche localmente intensi".

Domani

"Per la giornata di domani , mercoledì 10 maggio 2023, persisteranno condizioni instabili con piogge diffuse su tutta la Regione da deboli a moderate nella notte e fino alle prime ore del mattino. Le piogge assumeranno anche carattere convettivo nella prima parte della giornata, più probabile la componente temporalesca nelle ore pomeridiane e in particolare sui settori prealpini e di alta pianura occidentale. Nella tarda mattinata temporanea attenuazione delle piogge sui settori occidentali, mentre insisteranno deboli a tratti moderate sulla parte orientale e fascia prealpina. Nel pomeriggio nuovi impulsi perturbati si attiveranno sparsi sui settori prealpini e di pianura ed entro la serata si attende un progressivo esaurimento delle piogge a partire dai settori occidentali".

"Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane). Si segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice GIALLO per rischio temporali, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione"