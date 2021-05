La sala operativa della Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sul Lecchese a partire dalle 9 di domani, martedì 11 maggio 2021.

Una vasta depressione centrata sull’Europa occidentale determina correnti meridionali molto miti e via via più umide sulla regione. Tempo via via più instabile a partire dal pomeriggio/sera di oggi lunedì 10 maggio 2021 fino a divenire perturbato nella giornata di domani martedì 11 maggio. Precipitazioni a partire dai settori di Nordovest al confine con Piemonte e Ticino, in intensificazione in serata di oggi e nella notte su domani, anche sotto forma di rovescio o temporale.

Domani

Per la giornata di domani, martedì, precipitazioni probabili su tutta la regione anche sotto forma di rovescio o temporale su Prealpi e Pianura, insistenti con valori fino a forti o molto forti su Alpi e Prealpi (40-100 mm ma non esclusi valori localmente superiori), più discontinue sulla Pianura con accumuli irregolari (indicativamente tra 10 e 40 mm ma possibili localmente superiori specie ad Ovest e in caso di rovesci o temporali. Dalla sera tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire da Nordovest.

Limite neve attorno a 2200/2400 metri in calo nel pomeriggio di domani 11/05 fino a 1900/2100 metri di quota. Vento in rinforzo a tutte le quote, forte in quota specie su Prealpi proveniente da sudest con intensità maggiore sulla fascia Prealpina oltre i 800/1000 metri (fino a 70 km/h attorno a 1500 m di quota), sulla Pianura possibili raffiche fino a circa 70 km/h. In generale attenuazione della ventilazione dalla serata.