Allerta meteo arancione: nuovi temporali in arrivo

Situazione meteo in deciso peggiormaneto sul Lecchese secondo le previsioni della Protezione civile regionale che ha emesso un allerta meteo per la nostra provincia e non solo

Nuovoi temporali in arrivo: allerta meteo arancione

"Nel corso della serata di oggi, giovedì 20 luglio 2023, si attende la probabile attivazione di rovesci e temporali su Prealpi Centro-Occidentali e parte della Pianura Centro-Settentrionale, con estensione dei fenomeni verso Est nella notte di venerdì 21 luglio - spiegano dalla sala operativa della Protezione civile - I fenomeni temporaleschi potranno essere localmente di forte intensità con grandine anche di medie dimensioni e intense raffiche di vento".

Le previsioni per domani

"Per la giornata di domani, 21 luglio, sono attese condizioni di maggiore instabilità, con rovesci e temporali sparsi a più riprese su pianura, Alpi e Prealpi. Fin dalle prime ore del mattino si attendono precipitazioni sparse su Prealpi e Pianura che, localmente, potranno essere anche abbondanti -si legge ancora nel documento di allerta meteo- Dalla tarda mattinata probabile ripresa dell'attività convettiva con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere buona parte della regione, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. I fenomeni temporaleschi potranno durare per l’intera giornata, con possibilità di eventi diffusi e di forte intensità. Si segnala che, tuttavia, rimane ad oggi una forte incertezza sulla tempistica di accadimento dei suddetti fenomeni e sulla loro

più probabile collocazione".

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 21/07 i nuovi scenari previsionali per l'aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.