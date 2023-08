Non c'è pace per la Lombardia in questa estate 2023 flagellata dal maltempo. Mentre è ancora in corso la conta dei danni degli eventi critici del mese di luglio (il primo dal 3 al 6 luglio, il secondo dal 12 al 14 e il terzo dal 18 al 25 luglio) e del "flagello" che a inizio di questa settimana ha reso il Meratese un "campo di battaglia", è in arrivo una nuova forte perturbazione che ha spinto la Sala Operativa della Protezione civile regionale a emettere una allerta meteo arancione per la provincia di Lecco e non solo.

Allerta arancione: in arrivo forte maltempo

"Per la seconda parte della giornata di oggi, giovedì 3 agosto 2023, si prevede un aumento dell'instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est,

in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura - si legge nel documento di allerta arancione - Ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino,specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. Raffiche massime attese fino a 70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino"

Domani temporali forti

"Nel corso della prima parte della giornata di domani 04/08 si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla

Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini

centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali. Saranno possibili in queste

fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno

possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata".

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 04/08 i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di

allerta validi per la seconda parte della giornata.