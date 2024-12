Alzarsi presto a volte ha i suoi vantaggi... a partire dallo spettacolo offerto dalla natura con un'alba di fuoco nei cieli di Lecco. Stamattina, lunedì 16 dicembre 2024 il cielo infatti si è tinto di colori spettacolari.

Alba di fuoco nei cieli lecchesi

Un'alba rossa come quella di oggi si manifesta quando il sole è molto basso sull'orizzonte, quindi pochi minuti prima e dopo l'alba, ovvero quando la terra è ancora all'ombra ma le nubi sono già illuminate dal basso dai primi raggi del sole.

Merito anche delle condizioni meteo di questo dicembre sereno e freddo. Ma ora cosa ci aspetta? Secondo le previsioni di Arpa Lombardia oggi e domani sole. Mercoledì nebbia o nubi basse persistenti in pianura, nuvoloso in montagna. Temperature in aumento. Giovedì molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni. Temperature in calo. Ventilazione debole di direzione variabile in entrambe le giornate.

Il meteo di oggi

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con velature in transito nella notte e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: in risalita fino a 3200 - 3500 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna moderati settentrionali in attenuazione a deboli ed in rotazione dai quadranti occidentali nel pomeriggio.

Domani