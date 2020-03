Queste sono le proposte che ho inviato poco fa al Sindaco e alla Giunta di Merate per aiutare la nostra comunità, a nome del PD di Merate.

Sono delle proposte concrete e utili ma chiaramente non esaustive. Per questo, ci rendiamo disponibili a collaborare come PD con l’amministrazione comunale.

Coronavirus: #iorestoacasa ma aiutiamo gli altri!

Consapevoli della gravità di queste ore, sentiamo il dovere di sottoporre al Sindaco, in assoluto spirito di collaborazione, alcune idee che consideriamo utili ma non esaustive per la nostra collettività.

ISTITUZIONE DI UN NUMERO DEDICATO (HOTLINE) volta al supporto pratico, come l’acquisto di beni di prima necessità, alimentari, medicine ecc., per gli over 65 che, in particolare, hanno difficoltà all’utilizzo di internet, vivono da sole e/o sono malati cronici.

PRESENZA COSTANTE DELLA POLIZIA LOCALE per le strade della città, che con megafoni spieghi ed informi i cittadini costantemente ed ovunque di non muoversi di casa se non per motivi di lavoro, necessità, salute.

ACQUISTO DOTAZIONI DAL COMUNE come mascherine, guanti e dispenser anti-batterici da fornire ai volontari e agli operatori che aiuteranno la comunità.

MERCATO se problematico annullarne lo svolgimento, provvedere ad una presenza costante della polizia locale che, anche con megafoni, ricordi a tutti la necessità di una stretta osservanza delle indicazioni sanitarie con il conseguente uso delle mascherine protettive e della distanza interpersonale.

N.B. Si potrebbe anche provvedere a fornire mascherine a chi ne fosse sprovvisto, come da punto precedente e controllare che tutti gli esercenti devono essere muniti di mascherina e guanti.

SITO INTERNET COMUNALE predisporre urgentemente una sezione unicamente dedicata al CORONAVIRUS nella quale inserire tutte le informazioni in tempo reale e tutte le indicazioni importanti.

MANIFESTI da affiggere in tutta la città con informazioni e consigli su come prevenire e sulle norme da seguire

CONTATTARE VOLONTARI e ASSOCIAZIONI interpellando le associazioni di volontariato e gruppi di persone per capire chi si renderà disponibile per una possibile collaborazione, così da creare una rete d’assistenza.

Noi iscritti e simpatizzanti del PD Merate ci dichiariamo fin d’ora disponibili alle forme di collaborazione che il Sindaco deciderà di richiederci.

Circolo PD Merate