Coronavirus, “Invitiamo i Comuni a sospendere i pagamenti delle rate delle imposte comunali”

Caro direttore

spero stia bene e ringrazio come cittadino per il prezioso servizio che offrite alla nostra comunità in così grande difficoltà.

Ho pensato alle conseguenze economiche, anche locali, di questa terribile situazione su famiglie e attività. L’emergenza non è solo sanitaria, ma anche economica. Ne usciremo, con il minor numero di vittime possibile, spero, ma con le ossa rotte e un tessuto economico e sociale da ricostruire. Tutti più poveri, ma credo con risorse morali e affettive accresciute.

Una proposta: perché non invitare i comuni del Meratese e Casatese, attraverso una lettera aperta ai Presidenti delle due Conferenze dei Sindaci, a sospendere i pagamenti delle rate delle imposte comunali?

Sarebbe un buon segno che la Pubblica Amministrazione facesse la propria parte con le decisioni che può prendere in autonomia. Non si munge la vacca quando il vitello muore di fame…

Grazie comunque della vostra attenzione, e un saluto amichevole

Emilio Zanmarchi, ex amministratore comunale meratese