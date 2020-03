Ci invidiate perché a voi i cog… mancano

Signor Del Boca, mi associo alla risposta del signor Franco Lana.

Non entro nel merito dell’immigrazione perché ritengo sia un argomento di lunga discussione. Noi leghisti siamo ripetutamente coperti da insulti quali “razzista omofobo” ecc… Abbiamo le spalle larghe. Valuto il suo commento con 5 stelle, anche se mi puzza di pesce. Immagino che nel pubblicare sui social il dito le sia rimasto incollato allo schermo, con la stessa colla che usate per stare attaccati alle poltrone.

Un’opposizione come la sua non è il modo giusto per tenere l’Italia… Viva! Giusto un po’ di sarcasmo…

Ciò che mi spinge a rispondere, è proprio l’uso della parola c…one. Ora lei sarà laureato, io vanto una laurea di madre e moglie. La sua affermazione sta nel darci dei c…oni, in riferimento al fatto che capiamo poco. La invito però a rivedere la definizione di c…oni, non occorre laurea, siamo a livello elementare. C…one è anche la parte genitale dell’uomo che a voi manca, e che ci invidiate dando del coglione a Matteo Salvini.

A voi manca la capacità di interagire col popolo, ecco perché forse i c…oni a voi girano (se li avete). Di gran lunga avrei apprezzato di più se avessi letto la vostra partecipazione e disponibilità al comune e al sindaco riguardo l’emergenza Corona virus. Così è a Barzanò, occorre mettere da parte ogni cosa e collaborare. Traggo ispirazione dal suo comportamento, ispirata a non essere così.

Anzi se sarà necessario la sezione aiuterà chi non può far la spesa o andare in farmacia, con il consenso del sindaco. Non è politica, è senso di appartenenza a un popolo e razionalità. Concludo dicendole che chi le risponde ha le ovaie, sperando di non trovare post sulle ovaie. Saluti

Debora Piazza

(Segretaria Lega Barzanò)