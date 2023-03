Umberto Galimberti ospite dell'associazione "Dietro la lavagna" di Merate. La serata è in programma per martedì 21 marzo presso il cineteatro Manzoni dell'oratorio. Il noto filosofo parlerà della fragilità del sistema educativo.

Umberto Galimberti ospite il 21 marzo, poi altri due incontri

Il tema della fragilità giovanile al centro dei prossimi tre incontri organizzati dall’associazione “Dietro la lavagna” di Merate, nell’ambito del progetto “Genitorialità e inclusione”.

Il primo avrà come relatore, come anticipato, sarà Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista, una delle figure più affermate in Italia con cui discutere della relazione tra adolescenti e scuola. Galimberti sarà ospite di “Dietro la lavagna” nella serata di martedì 21 marzo, alle 20.45, presso il CineTeatro Manzoni di via Papa Giovanni XXIII, per l’evento che avrà come titolo “Fragilità di un sistema educativo: genitori e insegnanti incapaci di trovare risposte”. Nel presentare i tre incontri, la presidente del sodalizio Maria Rosa Panzera si è detta particolarmente orgogliosa del fatto che il noto filosofo abbia accettato l’invito.

«Siamo davvero molto contente che verrà – ha commentato – Le richieste di aiuto da parte dei ragazzi e delle ragazze in età adolescenziale sono sempre maggiori, e al contempo la comunità educante tutta manifesta sempre di più un’incapacità nel fornire risposte. Temi come la genitorialità e l’inclusione sono per noi cari da molto tempo. Con Galimberti vorremmo proporre uno sguardo diverso, non tanto del punto di vista del medico ma del filosofo che indaga sul senso di tutto questo».

Gli appuntamenti con il pedagogista Daniele Nogara e lo spettacolo "Superabile"

Il secondo appuntamento sarà invece ospitato dall’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” il prossimo 4 aprile, sempre a partire dalle 20.45. Il relatore, in questo caso, sarà il pedagogista Daniele Nogara.

«Nel suo ultimo libro – ha spiegato Panzera – Novara evidenzia che l’accelerazione con cui le diagnosi stanno crescendo nelle scuole italiane non è in linea con le statistiche internazionali. Il pedagogista sostiene che stiamo sostituendo la psichiatria all’educazione e che in questi ultimi anni è diventato perversamente più facile definire “malato” un bambino che impegnarsi a educarlo in maniera corretta”.

Dopo il filosofo e il pedagogista, la tematiche che da sempre rappresentano il cavallo di battaglia di “Dietro la lavagna” saranno trattate attraverso lo spettacolo teatrale “Superabile” della compagnia “La Ribalta” di Bolzano. «Superabile – ha concluso la presidente dell’associazione – racconta la disabilità partendo dalla conoscenza intima delle persone, tutte diverse e complesse. Un regista disegnatore dotato di lavagna luminosa crea per il pubblico un mondo fatto di segni, all’interno del quale gli attori sono immersi come in una sorta di fumetto vivente: un fumetto teatrale».

Il palcoscenico sarà quello dell’auditorium “Mary Ward” del Collegio Villoresi. L’evento si svolgerà il prossimo 18 aprile, alle 11.30 per gli alunni dell’istituto e alle 21 per tutta la cittadinanza.

Gli eventi di Galimberti e Superabile avranno il costo di 10 euro (l’equivalente della quota associativa dell’associazione) con prenotazioni disponibili sul portale eventbrite.com.

La conferenza con Novara sarà invece gratuita, ma sempre con prenotazione obbligatoria dallo stesso sito.