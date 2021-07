È tempo di pensare alle vacanze! E gli amanti degli animali devono cercare località e strutture pet friendly adatte ai propri amici a 4 zampe.

In vacanza coi nostri amici a 4 zampe

Arriva l’estate e grazie al miglioramento della situazione sanitaria possiamo tornare a pianificare delle vacanze come si deve. Tanto attese dopo un anno difficile come quello appena trascorso, durante il quale gli amici a quattro zampe hanno rappresentato un’importante presenza tra le mura domestiche. Quindi, molto probabilmente non vediamo l’ora di poter trascorrere momenti spensierati all’aria aperta insieme a loro.

Scegliere la meta più adatta è una decisione importante. Ma niente paura, ci sono tantissime mete dove trascorrere le ferie in compagnia dei nostri amici a 4 zampe al mare o in montagna con strutture che tengono conto delle loro esigenze. In Italia infatti sono ormai quasi la metà (il 49,7%) le strutture pet friendly, una percentuale superiore alla media mondiale (37%), a quella europea (40%) e addirittura a quella statunitense (48%). Ma oltre alla normale accoglienza, ci sono hotel che forniscono un trattamento di lusso per gli amici a quattro zampe.

Monge consiglia le migliori strutture pet friendly

Anche quest’anno Monge, la più importante azienda italiana nel settore degli alimenti per cani e gatti, ha selezionato le migliori strutture pet friendly d’Italia: luoghi unici e speciali a misura dei nostri piccoli grandi amici, perfette per loro e per chi ha a cuore il loro benessere tutto l’anno, anche quando arriveranno le meritate ferie.

Sono più di 130 gli stabilimenti balneari e i campeggi partner di Monge in Italia, che si sono allestiti ad hoc con aree dedicate e attrezzate per ospitare al meglio i nostri amici a quattro zampe e coccolarli in ogni momento della giornata. Le spiagge sono provviste di servizi e spazi su misura per garantire il soggiorno migliore agli animali e ai loro proprietari, nel pieno rispetto delle norme igieniche. Solo per fare alcuni esempi, ci sono località pet-perfette in Liguria (Alassio, Albenga, Cogoleto, Recco e Varigotti), in Veneto (Bibione e Jesolo), in Toscana (in particolare sull’Isola d’Elba) e ovviamente in Emilia Romagna, con il record di strutture a misura di cane.

Anche i laghi e le montagne si trasformano d’estate nella meta ideale per chi ha un cane. Chi ama camminare e fare sport troverà lungo i percorsi delle stazioni “Doggy bar” e tanti eventi dedicati ai cani. Ad esempio, in Lombardia segnaliamo Desenzano del Garda e San Felice del Benaco, mentre in Piemonte la località più adatta è Prato Nevoso.

Cliccate qui per conoscere l’elenco completo delle strutture pet friendly segnalate da Monge.

E buone vacanze!