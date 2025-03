Più verde in città per migliorare la vita delle persone e l’ambiente

Il verde urbano sta assumendo sempre maggiore importanza, in tanti andiamo alla ricerca di spazi per passare tempo all’aperto e in mezzo alla natura, tra giardini, prati e parchi. Soprattutto dopo l’inverno c’è voglia di tornare a vivere queste aree naturali, non solo da parte degli esseri umani, ma anche di animali, insetti, insomma tutto il regno animale si risveglia. Ma non solo c’è voglia, ma anche un vero e proprio bisogno fisiologico di stare nella natura.

Più verde in città per migliorare la vita e l’ambiente

Si constata quindi proprio una maggiore attenzione allo sviluppo di spazi verdi condivisi nelle città, poiché apportano numerosi vantaggi per il benessere dei cittadini, migliorando la qualità della vita - riduce stress, favorisce l'attività fisica e migliora la salute mentale - rafforzando le relazioni sociali - il senso di appartenenza, promuovendo inclusione e interazioni tra cittadini - e promuovendo la sostenibilità ambientale - riduzione dell'inquinamento, gestione delle acque piovane, contrasto delle isole di calore.

Gli spazi verdi, come parchi e orti soprattutto in un contesto urbano, sono un bene prezioso perché danno un valore aggiunto alle città e lo saranno per le generazioni future, e favoriscono la socialità. Ci sono poi anche gli orti sociali, dove persone in condizioni di fragilità possono trovare un lavoro e rafforzare i rapporti sociali.

Per tutti questi motivi è necessario affidarsi a professionisti del settore, come Dario Nurri, giardiniere esperto e appassionato conoscitore del mondo naturale, che accompagna da tempo il gruppo Netweek nel suo progetto “Green Prima di tutto” e anche quest’anno con il nuovo programma tv “ColtiviAmo” in onda su Telecity.

Quanti vantaggi avremo dando più spazio agli alberi

Gli alberi, non dimentichiamo, producono ossigeno e migliorano la qualità della vita dei cittadini - spiega Dario -; inoltre, non basta piantarli ma bisogna sapersene prendere cura, sono degli esseri viventi che bisogna conoscere e ne deriva la necessità di professionisti esperti".

Gli alberi, inoltre, favoriscono e migliorano la biodiversità, anche in ambito urbano:

"Un albero è un vero e proprio microcosmo con tutto quello che può ospitare. E una maggiore biodiversità significa un ambiente più sano", ricorda Nurri, che aggiunge: "Un’altra funzione fondamentale di alberi e piante è il contrasto all’inquinamento: proteggono le città dalla cosiddette isole di calore prodotte da asfalto e cemento, mitigando appunto il clima. Infine, gli alberi danno un contributo alla gestione delle acque piovane e valorizzano i luoghi in cui si trovano, proprio dal punto di vista economico".