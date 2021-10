FOTONOTIZIA

Il centrocampista cileno in forze all'Inter è entrato in possesso del classico e originale Pandino, color verde.

Un sogno che diventa realtà per Vidal: si regala... una Panda.

Finalmente è arrivata l'auto dei suoi sogni. E no, anche se può sembrare curiosa (come minimo) la cosa, non stiamo parlando della Ferrari postata nella foto del suo profilo Instagram, bensì di una vecchia Panda. Il classico e originale Pandino color verde. Un'auto storica nel panorama della produzione di auto in Italia e che è fuori produzione da ormai vent'anni.

La gioia di Vidal per la sua "nuova" Panda sul suo profilo Instagram

Vidal, il centrocampista cileno in forze all'Inter descrive così la sua gioia: "Finalmente è arrivato il "regalon"! I sogni diventano realtà dopo tanti anni di attesa per averlo!". E nella seconda foto pubblicata è evidente la sua gioia: Arturo Vidal ha posato addirittura abbracciato al suo nuovo acquisto. De gustibus...