Lotta allo spreco alimentare: “Lombardia virtuosa, ma attenzione ai poveri: ormai i vicini della porta accanto”

La nostra regione occupa la pole position quando si tratta di contrastare gli sprechi alimentari. La conferma arriva da Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare, che guida una macchina vincente capace di combattere spreco da una parte e recuperare cibo ancora buono dall’altra.

Sono 75mila, infatti, le tonnellate di alimenti raccolte ogni anno attraverso 7mila strutture caritatevoli convenzionate, 2 mila volontari, e che servono a dare fiato a ben 1,5 milioni di persone. «Ce lo dicono le proiezioni: almeno il 50% dello spreco di prodotti avviene in famiglia e rimane quindi irrecuperabile, perché le cose vanno distribuite e stoccate secondo certe modalità. Non possiamo pertanto fare il giro del frigo delle persone. Ma è comunque cresciuta una sensibilità in tal senso. Il 4% dei lombardi ha infatti dichiarato di sprecare più volte nel corso della settimana, contro il 7% che rispecchia invece il trend nazionale».

Attenzione ai poveri: ormai i vicini della porta accanto

Bruno e i suoi, però, hanno come obiettivo quello di raggiungere chi spreca maggiormente proprio tra le mura domestiche. Per questo «serve un’educazione: dai bambini ai genitori, un po’ come sul fronte del fumo, coi figli che tartassano per far smettere. Forse è una questione di recupero dell’educazione. C’è da recuperare una concezione globale. Non è diverso dal parlare poi dell’ecologia, del riscaldamento e della plastica. Dietro ci dev’essere un cambio di passo: non siamo al mondo da soli, le cose non è detto che ci spettino ma ci sono date. Di conseguenza bisogna averne cura per sé e per gli altri. Un richiamo moralistico che si traduce veramente in termini pratici, in termini di intelligenza e lettura della realtà».

E intanto la fotografia sulla povertà registra purtroppo un aumento in termini di dimensioni. «La pandemia ha reso in modo evidente e clamoroso quel che già c’era. Usciamo dalla sola idea dei clochard, che comunque ci sono, per entrare in quella della massa, del vicino della porta accanto, ossia chi ha famiglia, una casa, il centrino sul tavolo, il soprammobile al posto giusto e fa scelte quotidiane, se concedersi una visita urgente, mandare il figlio a fare sport oppure in vacanza. Questo è il povero della porta accanto che intendiamo. Pensiamo, non da ultimo, per esempio, al caso della bambina che qualche anno fa era svenuta ad Udine perché non mangiava. Non aveva, semplicemente, più cibo in casa».

Lotta allo spreco alimentare

Una crisi che ha fatto venire a galla lacerazioni che erano già presenti. A mettere le pezze ci pensa proprio Banco Alimentare, realtà molto attiva pure sotto l’aspetto delle iniziative. L’appuntamento per definizione, in particolare, riguarda la Colletta Alimentare che si tiene nel mese di dicembre. Nel 2020 è valsa «2,5 mila tonnellate di cibo. Cifre che, sommate ai contributi scaturiti dalle sinergie attivate in ambito europeo, hanno portato a distribuire 100mila tonnellate totali di derrate alimentari». Ma ha dovuto fare a meno della presenza fisica dei suoi volontari al di fuori dei supermercati a causa della pandemia. «Abbiamo cambiato formula scegliendo come mezzo di pagamento le card. Hanno aderito il 75% dei supermercati che tradizionalmente aderivano».

Importante pure l’appuntamento con “La fame non va in vacanza”, che ha previsto la distribuzione di marmellate allo scopo di raccogliere fondi, «anche per quei 20mila bambini che, in una realtà come Milano, che non è il Pakistan, fanno l’unico pasto regolare a scuola», ricorda lo stesso Bruno.

Facciamo l’orto in casa

Coi vari lockdown da Covid, intanto, le persone sono state costrette a rimanere a casa per molto tempo. Contemporaneamente, ha preso piede l’abitudine di fare l’orto in casa. Una tendenza, conclude, «che può dare una grossa mano a sprecare meno. “Facciamo l’orto in casa”, l’iniziativa che il Gruppo Netweek ha lanciato di recente, aiuta a percepire il sacrificio di chi produce in prima persona. Tutte buone pratiche che aiutano ad accrescere la responsabilità individuale. E’ una modalità, in altre parole, per rendersi conto del consumo di acqua e terra, ripristinando il rapporto umano con questi elementi primordiali».

Regione Lombardia in prima linea per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari

Ogni anno circa un terzo del cibo commestibile, pari a 1,3 miliardi, di tonnellate viene sprecato, mentre una parte importante della popolazione mondiale soffre la fame. Nelle nostre case, destinazione finale, finiscono nella spazzatura ben 36 kg l’anno pro-capite di cibo, con uno sperpero di 6,5 miliardi di euro. Non basta: produrlo, immagazzinarlo e trasportarlo – inutilmente – comporta emissioni di gas serra, consumo di acqua, di suolo e di energia, produzione di rifiuti.