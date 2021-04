Viviamo sulla Terra e dipendiamo dalla Terra su cui viviamo. Abbiamo culture diverse, ma un solo pianeta. Se ce ne prendiamo cura, ci prendiamo cura gli uni degli altri e condividiamo quello che produciamo in modo equo e sostenibile, tutto quel che ci serve è già qui». È questo il brand che sintetizza in poche ma incisive parole le finalità della proposta per il Summer Camp 2021 di International House Team Lingue – scuola di lingue, tour operator e centro autorizzato Cambridge con sede a Merate, Como, Lecco.

Team Lingue presenta il nuovo summer camp “Global Guardians”

Per fronteggiare il periodo ancora non semplice che viviamo e dare ai bambini uno spazio di gioco e apprendimento in un contesto sociale divertente e sicuro, International House Team Lingue è pronta a riorganizzare a partire da giugno il tradizionale campo estivo in presenza con i bambini della scuola primaria. Sono infatti aperte al link www.ihteamlingue.it le iscrizioni alla presentazione on line di mercoledì 28 aprile ore 17.30, nella quale verrà illustrata la proposta del Summer Camp a tema «Global Guardians», un’idea nata dall’ispirazione del progetto «17 Global Goals» delle Nazioni Unite.

Il responsabile della scuola Fabio Sgotto

«Nel nostro programma estivo i bambini utilizzeranno e svilupperanno la propria immaginazione e creatività per trovare modi alla loro portata per tutelare il pianeta – spiega il responsabile della scuola Fabio Sgotto –. Gli studenti avranno modo di praticare la lingua inglese in modo divertente attraverso attività all’aperto presso la Fattoria Laghetto di Merate. Ci occuperemo di molti temi di interesse attuale: l’ambiente, la natura, le scienze, la cultura e il benessere». Alla stregua di autentici “guardiani” della natura e del pianeta, i bambini dai 6 ai 10 anni verranno coinvolti in moduli settimanali tematici con attività, giochi, laboratori e spazi innovativi. Ogni tema vedrà la presenza di una figura pubblica che porterà la propria testimonianza. Un’occasione, dunque, per sensibilizzare sull’importanza di avere «figure positive» di riferimento dalle quali attingere suggerimenti da mettere in pratica nella quotidianità.

Il benessere psico-fisico dei bambini

L’incontro renderà tanto visibile quanto tangibile un aspetto del tema proposto, perché concretamente dimostrato «qui e ora». Particolare impegno verrà riservato al perseguimento del benessere psico-fisico dei bambini che, attraverso le molteplici attività, potranno ripristinare soprattutto i valori della socializzazione, compromessi nei lunghi periodi di confinamento tra le mura domestiche. «Proprio comprendendo il periodo che stiamo vivendo, auspichiamo che nel mese di Giugno, in tutta sicurezza, sia possibile tornare ad attività in presenza», sottolinea Sgotto. Non a caso, gli organizzatori offriranno esperienze coinvolgenti grazie a docenti qualificati e nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza Covid. L’attenzione di International House Team Lingue si concentra anche sui ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. A partire da giugno verranno proposti corsi online di lingua propedeutici a rinforzare la conoscenza linguistica e percorsi di Business Skills in inglese il cui obiettivo è di far acquisire e potenziare le competenze trasversali degli studenti