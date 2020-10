Mercoledì 7 ottobre primo appuntamento con le “Lezioni Manzoniane”

Mercoledì 7 ottobre alle 20,30 nella sala Civica di viale Lombardia, ci sarà il primo dei quattro appuntamenti con le “Lezioni Manzoniane”.

Mercoledì 7 ottobre al via con le “Lezioni Manzoniane”

Organizzate nell’ambito del Maggio Manzoniano di Merate 2020, in collaborazione con la ProLoco di Merate, mercoledì ci sarà il primo di quattro appuntamenti con le “Lezioni Manzoniane”. Relatore del ciclo di incontri sarà il

professor Gian Franco Freguglia, docente, traduttore e saggista in ambito storico-letterario, specializzato in particolare nei rapporti tra la cultura occidentale e orientale nell’area del Mediterraneo in epoca cristiana antica e medievale.

La prenotazione è obbligatoria

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti fino a esaurimento posti. Nel rispetto delle misure anti-covid, è obbligatoria la prenotazione via e-mail: eventi.culturali@comune.merate.lc.it indicando a quale evento si vuole partecipare, nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante.

Tutti gli appuntamenti

La prima lezione si terrà il prossimo mercoledì 7 ottobre, mentre gli appuntamenti successivi sono fissati per il 14, 21 e 28 ottobre alle 21,30 nella sala Civica di viale Lombardia. Si ricorda inoltre che sabato 10 ottobre dalle 15 alle 17.30, si terrà online il primo laboratorio “I Luoghi di Alessandro” per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, a cura di Coderdojo Merate.