Caffeine Merate Danza si sposta in autunno

Il festival Caffeine Merate Danza si sposta: il festival di danza contemporanea è stato posticipato in autunno. Il Circuito Claps, il circuito della Lombardia per le arti pluridisciplinari, ha provveduto insieme al Comune di Merate ad annullare le date degli spettacoli nel mese di marzo, dopo il decreto governativo che ha sospeso tutte le manifestazioni per l’allarme Coronavirus fino al 3 aprile.

Caffeine Merate Danza rinviato

Nonostante il rinvio in autunno degli spettacoli, la kermesse Caffeine Merate Danza potrebbe andare in scena già ad aprile: decreti e ulteriori rinvii permettendo, domenica 5 aprile è al momento l’unica data confermata del nuovo calendario, disponibile tra pochi giorni. Domenica 5 aprile alle ore 16.30 sarà infatti in scena “Nuova Barberia Carloni” a cura della compagnia del Teatro Necessario, uno spettacolo all’insegna del circo contemporaneo. Non resta quindi che aspettare ancora qualche settimana per poter assistere al primo spettacolo del festival, che avrà luogo nell’auditorium comunale “Giusy Spezzaferri” in Piazza degli Eroi.