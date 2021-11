Eccellenze lecchesi

Giuseppe Crippa e i figli Roberto e Cristiano protagonisti del servizio di Capital di questo mese.

Technoprobe, un'azienda da copertina. Il volto di Giuseppe Crippa, fondatore della multinazionale con sede a Cernusco Lombardone, campeggia infatti sulla copertina del mensile Capital di questo mese, che proprio alla storia di successo degli imprenditori meratesi ha dedicato un ampio approfondimento.

Technoprobe in copertina su Capital

"Una Silicon Valley in Brianza": questo il titolo che il mensile dedicato al business e alle storie imprenditoriali di successo ha dedicato a Technoprobe e alla famiglia Crippa, immortalata nel servizio che inizia a pagina 22 in un "quadretto" composto da Giuseppe, fondatore e presidente della multinazionale di Cernusco, e dai figli Roberto e Cristiano.

Ampie prospettive di crescita

Sono proprio loro a raccontare una storia che nel Meratese molti conoscono, di quell'idea di produrre componenti microelettronici nata 22 anni fa e che oggi si è trasformata in una realtà in grado di dare lavoro a 800 persone con prospettive di assunzione per altri 1.500 nei prossimi quattro anni.

"Sa che se ci fermassimo noi, metà della produzione mondiale di microchip si fermerebbe?" rivela Roberto Crippa, vicepresidente esecutivo, al giornalista di Capital, che traccia nelle quattro pagine del servizio di copertina offre ai lettori una panoramica su un'eccellenza dell'imprenditoria brianzola che guarda costantemente al futuro, agli investimenti e alla crescita ("in dieci anni abbiamo distribuito solo il 2% degli utili" rivela Roberto Crippa). E alle risorse umane, componente centrale di quello che Capital definisce "il miracolo Technoprobe".

Un miracolo che durante la pandemia ha generato altri piccoli e grandi miracoli, con il sostegno economico a diverse realtà di volontariato impegnate in prima linea ma soprattutto con la realizzazione dell'hub vaccinale chiuso solo pochi giorni fa.

Il segreto del successo di Technoprobe? Lo rivela Giuseppe Crippa: "Questo non è un settore dove ci si improvvisa: per arrivare a fare un prodotto come il nostro devi avere fatto un percorso". E il percorso di Technoprobe è solo all'inizio...