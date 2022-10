Sono state 263 le candidature per partecipare all’Hiring Date organizzato per venerdì, 7 ottobre, da Technoprobe, il colosso di Cernusco Lombardone che realizzare probe card per la verifica dei microchip.

Technoprobe, grande successo per l'Hiring Date

"Un appuntamento con le assunzioni" di giovani specializzati. L’azienda infatti nelle scorse settimane aveva aperto la possibilità di candidarsi a partecipare a ragazzi e ragazze che si sono da poco laureati o che stanno per laurearsi in Ingegneria, Fisica o Scienze dei materiali, di cui la realtà con quartier generale a Cernusco ha estremamente bisogno.

Una grande opportunità per i giovani neolaureati, che hanno avuto l’occasione di entrare nella "Silicon Valley" lombarda, ma anche per l’azienda che ha aperto le sue porte e ha fatto conoscere la sua realtà produttiva. La giornata ha funzionato e ha raggiunto il suo scopo: delle persone che sono state selezionate e convocate per andare in azienda, un terzo ha ricevuto una proposta di lavoro. E’ uscita dalla sede di Cernusco Lombardone ed è tornata a casa con un’offerta di lavoro da una realtà con 2.600 dipendenti (di cui 1.600 in Italia), tre centri di ricerca e undici sedi sparse per il mondo e personale per il 54% del totale Under 30.

"Abbiamo voluto raccontarci per far scoprire la nostra realtà, usando un format dinamico e innovativo che ben rappresenta la nostra realtà - ha commentato Livio Lamparelli, direttore HR di Technoprobe - Abbiamo deciso di organizzare questo appuntamento per dare l’opportunità ai giovani del territorio e non solo di lavorare nella nostra azienda".

E ha aggiunto: "Momenti come quello del 7 ottobre hanno l’obiettivo di far incuriosire i giovani, perché siamo convinti che Technoprobe possa fornire loro un reale valore aggiunto. Nella nostra realtà abbiamo dipartimenti settoriali con un approccio a 360°, penso per esempio alla parte Technology. Altri aspetti che rendono Technoprobe un’impresa unica nel settore riguardano gli sforzi negli investimenti, un bell’ambiente di lavoro e sicuramente proposte di welfare competitive".

Un’offerta che non si può rifiutare: non resta che attendere quanti candidati diranno il fatidico "sì".