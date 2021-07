Summer Job: Technoprobe cerca giovani talenti!

Technoprobe, il colosso di Cernusco Lombardone, leader internazionale nel settore della microelettronica e del testing dei semiconduttori, cerca giovani talenti! A illustrarci il Summer Job per studenti universitari, ma non solo, è Livio Lamparelli, di Oggiono, direttore Risorse Umane della multinazionale tascabile brianzola: "Stiamo cercando operatori di produzione da formare e a cui offrire un contratto di assunzione a tempo determinato. Che siano studenti o meno, di estrazione scientifica o umanistica, ma rigorosamente maggiorenni, ci piacerebbe far provare a tanti giovani un'esperienza nella nostra azienda". L'azienda oggi occupa quasi 2.000 dipendenti, di cui 1.100 in Italia tra le sedi di Cernusco e la nuova unità di Agrate Brianza aperta a giugno, mentre il bilancio 2020 è stato chiuso a quota 377 milioni di euro

Come è nata questa idea del Summer Job?

"E' un'iniziativa che abbiamo deciso di far partire per andare incontro alle esigenze degli studenti universitari che hanno concluso le sessioni estive e che ben si integra con quella, già in corso, dei progetti di alternanza e lavoro avviati con molte scuole superiori del territorio – spiega Lamparelli - Speriamo di catturare un po' di giovani talenti, di cui abbiamo sempre bisogno, visto il ritmo delle assunzione degli ultimi anni; gli studenti universitari in estate si fermano due o tre mesi e se accettano la nostra proposta poi speriamo di inserirli una volta completato il percorso scolastico perché, anche dopo un'esperienza in azienda, i ragazzi devono tornare a studiare. Per farlo basta mandare la candidatura e un CV a info@technoprobe.com o lasciarlo in reception presso la nostra sede di Cernusco Lombardone".

Con quali mansioni?

"Le mansioni sono quelle tipiche dell'operatore di linea, mansioni di facile apprendimento, che consentono un breve periodo di training di 15 giorni, prima di iniziare il lavoro vero e proprio in presenza perchè si tratta di condurre gli impianti assistiti da operatori esperti nella conduzione delle macchine di controllo e approvvigionamento che sono tutte robotizzate".

A Technoprobe Cercate solo studenti universitari?

"Nessuna preclusione. Valutiamo anche persone inoccupate o disoccupate purché abbiano caratteristiche in linea con le nostre esigenze funzionali: grande concentrazione, mani ferme... Le faccio un esempio: da poco più di un anno abbiamo inserito in produzione alcune ex sarte che dispongono di una manualità in linea con le nostre esigenze”.

