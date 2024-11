Questa Europa non piace agli industriali lecchesi, provvedimenti discutibili e costi rilevanti

Un cahier de doleance condiviso dal presidente di Confindustria Como, Gianluca Brenna: «Viviamo in un’epoca di cambiamento di grande discontinuità che è sistemica, intersettoriale e che tocca tutti. I comportamenti dei consumatori sono cambiati con il Covid ed è cambiato pure il rapporto delle persone con il lavoro. Ora l’Intelligenza Artificiale porterà a nuovi cambiamenti, che saranno pervasivi». Poi, sottolineando la discontinuità introdotta da Uber e Ryannair, ha ammonito: «Il nostro rischio è di essere tassisti in un’epoca di Uber…».

Brenna ha poi lanciato un segnale di speranza per superare questa fase complessa e delicata: «Dobbiamo fare rete e lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Como, Lecco e Sondrio lo stanno facendo con il masterplan affidato a The European House Ambrosetti. Noi abbiamo investito in questo progetto ma non è il progetto di Confindustria: dobbiamo lavorare affinchè questo percorso veda coinvolti tutti, dalle imprese alle istituzioni locali».

«Lecco, Sondrio e Como rappresentano un’area vasta che ha enormi punti in comune ed è doveroso metterci in gioco», ha aggiunto Campanari. Il presidente lecchese ha poi stigmatizzato l’Italia dei pregiudizi, dell’autolesionismo mediatico, dell’economia che continua ad arrancare, che va tutto a catafascio. «Questa narrazione è molto potente – ha precisato Campanari – ma bisogna dire con forza che c’è anche un’Italia delle Pmi che producono, innovano e conquistano il mondo. Un’Italia uscita a razzo dalla pandemia, che da quattro anni consecutivi cresce di più di Francia e Germania, che ha un Pil migliore di molti Paesi europei e che ha sorpassato il Giappone diventando il quarto Paese al mondo per l’export. Tutto ciò non è avvenuto per caso, ma per una combinazione di fattori come l’Industria 4.0, la capacità delle Pmi di fare rete, di organizzarsi in distretti e di essere flessibili».