Quanto costa comprare un appartamento a Lecco e in provincia? Ecco il prezzo medio casa

Prezzo medio casa: Lecco è tra le città più care della Lombardia mentre in genarale la nostra provincia non è tra le più "dispendiose". E quanto emerge dall'analisi di mercato-immobiliare.info.

Prezzo medio casa: Lecco tra le città più care della Lombardia

A Lecco, su un totale di 1.844 annunci tra tutte le categorie, quelli relativi a appartamenti sono circa 1.193. Prezzo medio appartamenti al metro quadro, dedotto dagli annunci immobiliari in vendita a Lecco presenti su Caasa, aggiornato sabato 14 ottobre 2023: 2.045 €/m². Prezzo medio mensile al metro quadro in affitto: 10 €/m² mese.

La distribuzione delle quotazioni per appartamenti nei rioni della città

A Lecco le quotazioni più economiche per appartamenti in vendita sono relative alla zona Laorca (1.020 €/m²) in prossimità della quale sono presenti circa 52 annunci, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Corso Martiri (2.645 €/m² con 252 appartamenti in vendita).

Quotazione media al metro quadro appartamenti a Lecco negli ultimi 6 mesi

Prezzo medio casa: i dati della provincia di Lecco

Le città principali dal punto di vista immobiliare (con il maggior numero di immobili in vendita o in affitto) sono Lecco, Merate, Calolzio, Casatenovo, Missaglia, Galbiate, Olginate, Oggiono.

Dal punto di vista den numero di immobili offerti, circa il 3% di tutti gli annunci immobiliari della regione sono pubblicati in questa provincia. Nell'intera provincia sono presenti oltre 11.692 immobili in vendita e 929 in affitto, con un indice di circa 36 annunci per mille abitanti. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita è di circa il 29% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 2.090 €/m². Per quanto riguarda la vendita, la tipologia più scambiata è costituita da appartamenti con 7.332 annunci complessivi, seguita da case indipendenti (3.628 annunci).

La tipologia più scambiata in affitto è costituita invece da appartamenti con 579 annunci in totale, seguita da uffici (294 annunci). Il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nel comune di Lecco (14%), mentre il più attivo in termini relativi è il comune di Moggio (294 annunci per mille abitanti).

La provincia di Lecco ha un prezzo degli appartamenti di circa 1.480 €/m² (in media in tutta la provincia), quindi circa il 56% in meno rispetto ai prezzi medi nella provincia di Savona e circa il 144% in più rispetto ai prezzi medi nella provincia di Biella, che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in tutt'Italia. Il prezzo medio degli appartamenti nella provincia non è uniforme tra i diversi comuni, anche se nella maggioranza dei casi ha un prezzo compreso tra 1.240 €/m² e 1.715 €/m².

Il quadro generale

Al momento il maggior numero di annunci immobiliari è pubblicato nella regione Lombardia (17%), mentre quella più attiva in termini relativi è la regione Toscana (77 annunci per mille abitanti).

LEGGI ANCHE Prezzo medio casa in Italia: quotazione appartamenti in tutte le regioni e le province a ottobre 2023

La regione Liguria è la regione italiana con i prezzi degli appartamenti più alti: ben 2.615 €/m² in media in tutta la regione, mentre la regione Calabria è quella con i prezzi degli appartamenti più bassi (circa 885 €/m²).

A livello di singole provincie, la provincia di Savona è, in Italia, quella con i prezzi degli appartamenti più alti: ben 3.420 €/m², mentre la provincia di Biella è quella con i prezzi degli appartamenti più bassi (circa 605 €/m²).

Tra le singole città italiane monitorate più grandi (con oltre 500.000 abitanti), quella con i prezzi degli appartamenti più alti è Milano con 4.965 €/m², mentre Palermo è quella con i prezzi più bassi (1.385 €/m²).