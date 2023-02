Osseointegration: partnership tra Permedica Orthopaedics di Merate e l'australiana Osseointegration

L'azienda australiana Osseointegration International Pty ha annunciato un’importante partnership con il produttore italiano Permedica Orthopaedics per lanciare in Italia la procedura Osseointegration per pazienti amputati. Il team si concentrerà sul supporto ai chirurghi e agli operatori sanitari durante l'intero processo che porterà le persone amputate ad una "nuova normalità".

Osteointegrazione: una procedura chirurgica che elimina la necessità di una protesi tradizionale, migliorando la mobilità

La Fissazione Scheletrica Diretta o Osteointegrazione è una procedura chirurgica che prevede l'inserimento di un impianto protesico nell'osso residuo di un paziente amputato, al quale può essere collegata direttamente una protesi esterna. In questo modo si elimina la necessità di una protesi tradizionale ad invasatura, con il risultato di una maggiore mobilità per le persone amputate, un processo di riabilitazione più rapido, un maggiore utilizzo e controllo dei muscoli, un'andatura più naturale con una maggiore libertà di movimento ed una migliore qualità di vita.

Questa tecnica per gli amputati è stata proposta negli anni Novanta dal professor Rickard Brånemark, che ha sfruttato l'intuizione del padre e ha lavorato alla prima procedura di osteointegrazione utilizzando un dispositivo in titanio in un essere umano. Il design dell'impianto è stato perfezionato qualche anno dopo dal professor Munjed Al-Muderis, una figura di spicco nel campo della chirurgia dell'osteointegrazione. Grazie ai suoi miglioramenti, il professor Al Muderis ha reso possibile una procedura a intervento singolo per questa tecnica chirurgica, riducendo così la riabilitazione dei pazienti sottoposti a osteointegrazione da 1 anno a 3 mesi. A lui va il merito di aver reso routinaria una tecnica chirurgica prima considerata sperimentale.

Dal primo impianto, oltre 2.000 pazienti sono stati sottoposti a interventi di Fissazione Scheletrica Diretta e Osseointegration International conta oltre 1.200 casi di successo in tutto il mondo, rendendo questa procedura la più validata dal punto di vista clinico.

Permedica Orthopaedics di Merate e Osseointegration International: una partnership di lunga data

Permedica Orthopaedics di Merate e Osseointegration International hanno una partnership di lunga data, in quanto Permedica produce i componenti dell'OPL, il dispositivo medico che viene impiantato nell'osso del paziente amputato. Le aziende collaborano costantemente per il miglioramento tecnologico di questa protesi.

«Siamo incredibilmente soddisfatti del fatto che, sfruttando la nostra partnership con Permedica e la sua capillare presenza sul territorio italiano, saremo in grado di portare questa procedura innovativa agli amputati italiani», ha dichiarato il professor Munjed Al Muderis, fondatore di Osseointegration International. «In passato, i pazienti italiani che volevano sottoporsi all'Osteointegrazione dovevano volare a Sydney, ma ora possono rivolgersi con fiducia ad un'équipe italiana che li seguirà fino al pieno completamento della riabilitazione».

«Per anni abbiamo ricevuto richieste da parte di amputati italiani per rendere disponibile in Italia questa procedura che cambia la vita», ha dichiarato Federico Perego, titolare di Permedica di Merate. «Grazie alla partnership con Osseointegration e alle collaborazioni con il dottor Tiziano Villa, siamo finalmente in grado di rendere l'OPL disponibile per i pazienti italiani. Nella prima fase, concentreremo tutti i pazienti in un centro specializzato vicino alla nostra struttura in Brianza - a nord di Milano - per garantire il più alto standard di qualità e supporto ai pazienti. In seguito, si prevede di selezionare strutture specializzate e qualificate, ben distribuite geograficamente sul territorio italiano».

La procedura di Osseointegration può essere utilizzata nella maggior parte dei casi di amputazione degli arti superiori e inferiori e ha dimostrato un risparmio economico complessivo.

Chi è Osseointegration International

Osseointegration International è un’azienda privata di chirurgia ortopedica di osteointegrazione con il più ampio follow-up clinico al mondo. Fondata nel 2015, la mission di Osseointegration International è aiutare le persone amputate a riacquistare la mobilità e a migliorare la loro qualità di vita. La chirurgia di Osseointegration prevede l'integrazione degli impianti nell'osso residuo del paziente e il loro collegamento a un dispositivo protesico robotico esterno. La sede centrale dell'azienda è nel New South Wales, in Australia.

Chi è Permedica SpA

Permedica SpA è un'azienda di tecnologia protesica ortopedica che si occupa dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di impianti e strumentazione per artroplastica di anca, ginocchio e spalla e per la conservazione del movimento. La società che ha sede a Merate negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo notevole tanto da chiudere il bilancio 2022 con un fatturato di 35 milioni e quasi 200 dipendenti.

Federico Perego di Permedica Merate