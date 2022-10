Procedono velocemente i lavori di posa della fibra ottica “XGS-PON” di Opiquad, nei comuni brianzoli di Merate, Cernusco Lombardone e Osnago e continueranno senza sosta nei prossimi mesi fino a coprire 12 comuni del territorio tra la provincia di Lecco e di Monza e Brianza. Questa tecnologia è al momento la più veloce in Lombardia e la più sostenibile e amica dell’ambiente, perché permette il riutilizzo delle infrastrutture già esistenti e disponibili, senza deturpare ulteriormente il territorio. Per raggiungere i distretti industriali che sono rimasti esclusi dagli investimenti di altri operatori, Opiquad ha scelto di utilizzare cabine sotterranee senza aggiungere nuove cabine esterne.

Opiquad porta la fibra ottica di ultima generazione in 12 comuni tra Lecco e Brianza

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di infrastrutture avanzate ed ecosostenibili, che renderanno disponibile sul territorio la rivoluzionaria tecnologia XGS-PON per le imprese e le amministrazioni locali. Con questa scelta tecnologica, Opiquad è in grado di erogare servizi di collegamento ad Internet ultraveloci, fino a 10 Gigabit al secondo in download e upload, con un notevole risparmio energetico dovuto all’importante riduzione degli apparati che necessitano di alimentazione elettrica L’infrastruttura di Opiquad avrà dunque un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto alle altre reti già esistenti ma realizzate con tecnologie ormai obsolete. Rispetto dell’ambiente, digitalizzazione, ma anche tutta la sicurezza della rete di Opiquad nasce dall’integrazione con i servizi di Edge Data Center nel centro di Merate (Lc).

I lavori di posa sono iniziati da alcuni mesi e proseguiranno per tutto il 2022 fino a raggiungere sia i distretti industriali che residenziali dei 12 comuni coinvolti. E’ già possibile sottoscrivere l’abbonamento ad Opifiber la nuova offerta commercializzata da Opiquad, già in vendita per le imprese, le amministrazioni locali e per gli utenti residenziali. A partire dal mese di ottobre saranno attivate le prime linee in fibra 10 Gbit/s in download e upload con apparecchio ONT, un IP statico e il servizio di assistenza professionale tutto sul territorio.

Il presidente e Co- Ceo di Opiquad Emile Christopher Chalouhi

“Stiamo provando con i fatti che le PMI del settore in Italia possono portare avanti soluzioni proprietarie che sono estremamente avanzate sia a livello di architettura tecnologica che di sicurezza. Noi puntiamo sui nostri elementi principali che sono Fibra, Wireless e Cloud ed Edge Computing rimarcando l’importanza del territorio per lo sviluppo tecnologico, perché il futuro è small & distributed e non big & centralized.”