Dopo l'acquisizione di un Wireless Internet Service Provider in Illinois, Usa, avvenuta nel mese di gennaio, Opiquad prosegue nella sua crescita rilevando il ramo d'azienda di Volo S.r.l. Volo è attiva dal 2000 nel territorio lecchese e offre servizi e prodotti di alta qualità nel campo della connettività wireless e dei servizi IT. Con oltre 1.000 clienti in tutta la Lombardia, l'azienda rappresenta una realtà storica del mercato locale delle telecomunicazioni.

OPIQUAD acquista la totalità delle attività di telecomunicazioni e di information technology di Volo Srl

Volo è uno dei principali partner Eolo e grazie a questa operazione Opiquad amplia il proprio mercato in ambito FWA (Fixed Wireless Access), con l’obiettivo di espandere a livello nazionale l’offerta odierna che, in questo ambito, si è sviluppata sino ad oggi attraverso la rete proprietaria attiva nelle province di Milano, Monza, Lecco, Como, Bergamo e Sondrio.

"L'acquisto del ramo di azienda di Volo costituisce un'ulteriore attività di M&A di successo, dopo quella effettuata negli Usa, e ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione sul mercato lombardo e nazionale" sottolinea Emile Christopher Chalouhi, co-founder e CEO di Opiquad.

"Questa operazione ci consente di acquisire una struttura commerciale con una grande storia di successo, che ci permetterà di raggiungere ancora più velocemente i nostri obiettivi di crescita" aggiunge Daniele Bianchi co-founder e COO di Opiquad

Con questa seconda acquisizione, Opiquad supera quota 9.000 clienti in tutto il mondo, raggiunge un fatturato di 8,5 milioni di euro con un team di 60 collaboratori in Italia e negli Stati Uniti.

Con due operazioni mirate nell'arco dei primi due mesi del 2024, Opiquad rafforza la sua posizione nei mercati di riferimento e amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione, mantenendo lo storico legame con il territorio lombardo. Un percorso finalizzato a garantire la continuità dei servizi offerti e ad accelerare ulteriormente l'innovazione della proposta tecnologica di Opiquad.