Aiutare le attività di vicinato ad avere più visibilità attraverso l'utilizzo dei principali strumenti digitali, senza perdere di vista i valori e la bellezza del "comprare sotto casa". E' questo l'obiettivo del progetto "Negozio Digitale" pensato e costruito da Confcommercio Lecco e Cat Unione Lecco - insieme ai Distretti del Commercio di Bellano, Colico e Merate - che nasce da una convinzione: il mondo digitale può essere un forte alleato della vendita in presenza, perché la sostiene e la rafforza con i giusti strumenti.

Negozio digitale: ultimi giorni per iscriversi ai corsi gratuiti

Il percorso formativo, totalmente gratuito e online, è riservato alle imprese residenti nei singoli Comuni dei tre Distretti Urbani del Commercio coinvolti ovvero i Comuni di Bellano, Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Parlasco, Taceno (Duc di Bellano); di Colico, Dervio e Dorio (Duc di Colico); di Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Osnago, Airuno, Brivio, Olgiate Molgora, Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio (Duc di Merate).

I corsi online gratuiti proposti sono diversi e sono disponibili ancora posti. Per tutti e tre i Distretti è possibile partecipare ai corsi "Facebook e Instagram per la tua azienda" (5-12-19-26 marzo 2024), "Fondamenti di vendita online" (16-23-30 aprile 2024) e "Comunicare per fare business sui social" (21-28 maggio 2024), mentre le imprese dei Duc di Bellano e Merate potranno scegliere anche "Google my business: posizionarsi nel commercio di prossimità" (2-9 aprile 2024), "Email marketing" (7-14 maggio 2024) e "Crea il tuo canale YouTube e sponsorizzalo con le YouTube Ads" (17-24 settembre, 2 ottobre 2024).

Il modulo di iscrizione va compilato entro il 27 febbraio 2024, specificando il corso o i

corsi online ai quali si desidera partecipare. Per iscriversi direttamente ai corsi si possono utilizzare i seguenti link: Duc di Bellano: https://forms.gle/Y7F7CtCcTanHiweC9; Duc di Colico: https://forms.gle/JyQNCc6wH7AUaxCj9; Duc di Merate: https://forms.gle/arncf5SFQx5KpxK18 . Qualche giorno prima dell’inizio del corso, gli iscritti riceveranno una mail con il link per accedere. Al termine del percorso, i partecipanti avranno una vetrina virtuale gratuita su "Io compro sotto casa" (https://confcommerciolecco.it/io-compro-sotto-casa/).

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni contattare Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.