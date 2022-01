Confcommercio Lecco

Il progetto coinvolge i Comuni di Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago , Lomagna, Montevecchia, Osnago: iscrizioni entro il 21 gennaio

Valorizzare i negozi di vicinato grazie a un percorso mirato, per supportare le imprese da un lato fornendo loro capacità, nuovi strumenti e competenze e dall'altro accrescendo la necessaria integrazione tra fisico e digitale. Confcommercio Lecco, in partnership e con il finanziamento dei Comuni del Distretto Urbano del Commercio (Merate, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Montevecchia, Osnago), propone "Negozio digitale", un percorso formativo totalmente gratuito riservato alle imprese che operano nei Comuni del DUC a cui occorre iscriversi entro il 21 gennaio.

Negozio digitale: opportunità per i commercianti del Meratese

Il progetto ha l'obiettivo di aiutare le attività di vicinato a cogliere le opportunità nel momento critico che attraversiamo e a proiettarsi in una dimensione futura di maggior competenza e strategia, acquisendo più visibilità grazie all'utilizzo dei principali strumenti digitali, ma nello stesso tempo conservando il radicamento territoriale basato sui valori della prossimità e della bellezza del "comprare sotto casa". Alla base del progetto c'è l'idea che il mondo digitale possa, anzi debba, diventare un forte alleato della vendita in presenza, perché la sostiene e la rafforza con i giusti strumenti. Proprio in quest'ottica diventa imprescindibile saper utilizzare al meglio e "governare" i social network per promuovere il negozio e sviluppare nuovi servizi al cliente, come ad esempio gli ordini effettuati tramite whatsapp per le consegne a domicilio...

Durante il percorso verranno trattate 4 tematiche fondamentali, che consentiranno ai partecipanti di acquisire importanti competenze: "Facebook per la tua azienda"; "E-mail marketing"; "Fondamenti di vendita online"; "Instagram dalla A alla Z".

Due le edizioni previste. La prima si terrà il giovedì nelle seguenti date: 3-10-17-24 febbraio; 3-10-17-24 marzo. La seconda è in programma il martedì con questo calendario: 1-8-15-22 febbraio; 1-8-15-22 marzo. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 21 gennaio compilando un apposito form (all’indirizzo https://forms.gle/1E39hyG6vbvHhJWf7), presente anche nella home del sito di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it), specificando a quale edizione si desidera partecipare.

Alla fine del corso gratuito, verrà rilasciato l'attestato di "Negozio digitale". Il percorso, della durata di 8 lezioni (totale 30 ore - dalle ore 14 alle 18), si terrà in presenza presso uno dei Comuni del Distretto (salvo nuove disposizioni in materia di Covid-19). Per ogni edizione è previsto un numero massimo di 20 partecipanti: le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili.

Per informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco (tel. 0341.356911 - formazione@ascom.lecco.it).