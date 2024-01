Nasce a Merate la app per migliorare la gestione dei ristoranti

Cooperto è il software per la ristorazione creato da Sparkinweb per aiutare i ristoratori a riempire il loro locale grazie ad una gestione automatizzata più semplice e veloce. Un nuovo software innovativo che promette di aiutare i ristoratori con locali di tutte le tipologie (dalla pizzeria al sushi, dall’agriturismo all’home restaurant) a riempire tutti i tavoli, aumentando il fatturato annuale. Il sistema è composto da oltre 100 funzionalità per rendere più facile la vita dei ristoratori. È la soluzione più semplice e veloce per automatizzare le prenotazioni e riempire il locale di clienti.

Migliorare la gestione dei ristoranti: la soluzione è la web app Cooperto

È stato creato da Sparkinweb, web agency di Merate, ascoltando le necessità di alcuni clienti nel mondo della ristorazione. Dalle problematiche rilevate ed analizzate è nato così Cooperto, il software della ristorazione. Realizzato con un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva per permettere sia al ristoratore sia allo staff di poterla utilizzare senza difficoltà, è pensato e progettato per essere utilizzato da browser, tablet e smartphone, e presenta al suo interno funzioni manuali e automatiche. Non è necessario scaricare nessuna app e può essere utilizzato quindi da qualsiasi dispositivo che disponga di accesso alla rete.

«Il software risponde a tutte quelle problematiche che i nostri clienti nel campo della ristorazione ci hanno sempre esposto come la sostanziale differenza di fatturato tra i giorni della settimana e il week end, o la mancata fidelizzazione del cliente, o addirittura il troppo tempo dedicato a rispondere al telefono e le recensioni latenti. Giorno dopo giorno, ascoltando queste necessità, abbiamo capito che potevamo fare qualcosa. Così nasce Cooperto, le cui funzioni sono frutto di queste analisi. Progettato dal principio solo per i ristoratori e i loro locali».

All’interno di Cooperto ci sono oltre 100 funzionalità che, dopo un breve onboarding con un tutor dedicato, permetteranno al ristoratore di gestire i contatti dei suoi clienti, le promozioni, i coupon, le comunicazioni automatiche tramite Whatsapp, la richiesta di sondaggi e recensioni, il menù digitale, il sito web e la gestione della sala. Sparkinweb nasce nel 2010 dalla volontà dei tre soci che decidono di fondere esperienze professionali diverse e formazione tecnica informatica con un'unica ambizione: creare il sito web perfetto per ogni cliente con professionalità e trasparenza. La mission è osservare il successo dei clienti attraverso la realizzazione di una strategia web studiata su misura, che parte dal sito web ad-hoc e si sviluppa attraverso la consulenza web a 360°.

Per conoscere Cooperto è possibile visitare il sito web dove sono indicate tutte le funzionalità e le soluzioni proposte. Richiedendo una DEMO si potrà vedere all’azione il software con l’aiuto di un tutor dedicato, scoprendo così tutti gli strumenti integrati.