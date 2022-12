Quello inaugurato a Como è il sesto negozio Maxi Sport. La catena meratese di negozi dedicati a chi ama lo sport (e non solo) è approdata a Como giovedì 24 novembre in via Pasquale Paoli nell'area commerciale dove sono già presenti da tempo Arcaplanet, Casa e Acqua e Sapone. Uno store da oltre 2mila metri quadrati con focus dedicati al basket e al golf ma soprattutto agli sport invernali come lo sci e lo snowboard.

Maxi Sport: nuovo taglio del nastro sull'altra sponda del lago

«Per la nostra azienda si tratta del sesto punto vendita dopo Merate, Lissone, Sesto San Giovanni, Trezzano sul Naviglio, Brescia e ora Como - ha spiegato la brand manager del colosso brianzolo Ester Sala - Ci rivolgiamo a un pubblico medio alto, interessato a prodotti di brand di qualità internazionali e nazionali».

Un'azienda "di famiglia" e "del territorio" con 300 dipendenti che si ingrandisce. Un gruppo, quello brianzolo, che si avvale di 4 insegne e che complessivamente si articola in ben 15 negozi tra Maxi Sport, Space23, Frisco e Special. Un’azienda di successo che ora vuole conquistare anche il capoluogo lariano, e non solo…

«Per l'apertura del nuovo store comasco abbiamo assunto 25 ragazzi del territorio, che abitano a Como e nei Comuni limitrofi prosegue - Siamo un'azienda che ha tra i suoi valori l'attenzione al territorio. Per noi la sostenibilità é un atto di responsabilità verso il territorio in cui arriviamo. Come già facciamo nelle province dove siamo presenti, desideriamo collaborare con le istituzioni, le associazioni e le scuole per promuovere lo sport».

L'apertura al pubblico avviene con orario continuato anche nel fine settimana. E qualche servizio extra per farsi conoscere, dallo Ski man che mette a punto l'attrezzatura da sci al simulatore per l'appoggio plantare che suggerisce la scarpa migliore in base all'appoggio del piede.