L’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato ha un nuovo direttivo. Il Movimento, che rappresenta 81mila donne alla guida di imprese artigiane e MPI, ha infatti provveduto a eleggere il nuovo organismo dirigente, che sarà guidato nel prossimo mandato (fino al 2028) dalla siciliana Maria Grazia Bonsignore. Accanto alla neopresidente, nella veste di vicepresidenti, lavoreranno Silvia Dozio (presidente di Donne Impresa Lombardia e Lecco), Giada Falcone (presidente di Donne Impresa Calabria e Cosenza) e Katia Sdrubolini (presidente di Donne Impresa Marche e Ancona – Pesaro e Urbino che ha l’incarico di vicaria).

Lecco: Silvia Dozio vicepresidente nazionale di Donne Impresa Confartigianato

Si tratta di un nuovo incarico prestigioso per l’imprenditrice lecchese, che nell’ambito dell’Associazione ha rivestito diversi ruoli importanti: vicepresidente di Confartigianato Lecco fino al 2019, ha guidato da presidente la Categoria Moda e il Movimento Giovani Imprenditori. Ha inoltre rappresentato l’artigianato in seno alla Giunta della Camera di Commercio.

Titolare di Conf-Ar, impresa con sede in città e che produce e commercializza abbigliamento da lavoro personalizzato, Silvia Dozio è stata eletta presidente del Movimento Donna Impresa Lombardia poco più di un mese fa. Questa nuova carica riconosce il suo impegno, la sua passione e la capacità di rappresentare le imprenditrici artigiane a tutti i livelli, portando la voce del territorio lecchese e lombardo nel cuore della rappresentanza nazionale.

“Sono onorata di questo nuovo ruolo – commenta Silvia Dozio – e pronta a mettermi a disposizione con entusiasmo per promuovere il valore e le competenze delle donne che ogni giorno fanno impresa, innovano e tengono viva la tradizione artigiana italiana”.

“La nomina di Silvia – interviene la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – rafforza ulteriormente il ruolo della nostra Associazione territoriale all’interno del sistema nazionale, in un momento in cui la leadership femminile nelle imprese si conferma motore fondamentale per la crescita e la sostenibilità del Paese”.