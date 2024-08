Lario Reti Holding, la Società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco per garantire un corretto turnover del proprio personale, ricerca in nuovo Responsabile Amministrazione, Finanza e Credito da inserire in organico.

Lario Reti Holding cerca un nuovo responsabile a tempo indeterminato

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con il seguente inquadramento:

Impiegato CCNL per il settore Gas-Acqua

Inquadramento non superiore al livello Quadro

Full time 38 ore e 30 minuti settimanali

Periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua

La retribuzione sarà determinata in funzione della professionalità / competenze del candidato.

La risorsa, a diretto riporto del Direttore Corporate, avrà il compito di collaborare con il medesimo per definire, attuare e ottimizzare la gestione amministrativa e finanziaria dell’azienda, coordinando le politiche e i processi aziendali in materia di amministrazione, analisi finanziaria e gestione del credito verso l’utenza diffusa. In tale ruolo curerà l’elaborazione dei bilanci, garantendone correttezza, completezza e trasparenza. Sovraintenderà inoltre la gestione dei rapporti operativi con le banche e gli istituti di credito e garantirà il corretto funzionamento dei processi di gestione del credito e delle loro performance. Curerà, infine, le attività necessarie alla compliance fiscale dell’azienda.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, si occuperà di coordinare l’attività dei propri collaboratori, assicurando la loro formazione e lo sviluppo professionale necessari al fine del raggiungimento degli obiettivi del reparto in termini di efficacia, qualità, tempestività, accuratezza e completezza.

Richiamato l’art. 8 del “Regolamento per il reclutamento del personale” vigente, Lario Reti Holding SPA ha facoltà di trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine in essere. Lario Reti Holding SPA ricorrendone i presupposti, applica l’art. 24 D.lgs. 81/2015 come previsto dall’art. 14 CCNL gas-acqua.

Il termine delle candidature è fissato entro e non oltre il 25 settembre 2024.

Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o pratiche. L’iter di selezione potrà essere affidato, in tutto o in parte, a società esterna specializzata in ricerca di personale, garantendo l’applicazione dei principi di selezione previsti dal Regolamento aziendale.

La Società si riserva la facoltà di formulare una graduatoria dei candidati ritenuti idonei cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto primo classificato.

La graduatoria della presente selezione avrà efficacia per 24 (ventiquattro) mesi dall’approvazione, salvo diversa disciplina legislativa e salvo successivi provvedimenti della Società. La Società ha facoltà di avvalersene per la copertura del posto per il quale la selezione è stata bandita e per altri posti in mansioni analoghe che si rendesse necessario ricoprire, anche a tempo determinato, sia full time sia part time.

Per ulteriori informazioni cliccare qui