Un anno complicato dal punto di vista dell'economia mondiale, coinciso con un anno molto significativo per il Confidi, capace nel 2024 di un rinnovamento di uomini e competenze. Una situazione di partenza che lascia ben sperare in vista di un 2025 che il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri, si augura ricco di soddisfazioni: "Dal punto di vista dei numeri e dei dati economici, il 2024 è stato un anno di transizione dopo un 2023 segnato da tassi alle stelle: abbiamo vissuto una fase interlocutoria. Se guardiamo al nostro Confidi il 2024 è stato un anno importante e significativo, una stagione di ripartenza caratterizzata da una nuova squadra, guidata dal direttore Roberto Mariani, e da nuove competenze. Grazie alla dedizione del nostro team e alla collaborazione con le istituzioni locali, quest'anno abbiamo compiuto passi importanti nel supporto alle piccole e medie imprese del territorio: i soci hanno apprezzato il nostro lavoro. Si tratta di un garantito molto parcellizzato date le piccole dimensioni delle nostre imprese, ma il risultato complessivo è davvero significativo. Inoltre a metà novembre abbiamo cambiato sede, trasferendoci presso il Palazzo Ghislanzoni in via Roma, con l'obiettivo di valorizzare ancor di più il nostro lavoro a fianco delle imprese".

Il Fondo di Garanzia Lecco guarda con fiducia al 2025

Il passaggio alla nuova sede ha visto la conferma di tutti i contatti (i riferimenti anche nella sede di via Roma 51 restano gli stessi: email info@fondodigaranzialecco.it; tel. 0341286167) ma anche l'introduzione di una importante novità: "Abbiamo voluto modificare gli orari di apertura, inserendo l'orario continuato. E' una scelta dettata dalla attenzione per i nostri soci e che punta ad andare incontro alle esigenze dei nostri interlocutori".

A rivolgersi al Fondo di Garanzia è una platea variegata: "Dalle start up a chi ha una realtà consolidata ma cerca un riposizionamento; da chi ha bisogno di liquidità a chi deve rivedere i suoi finanziamenti; da chi deve investire per un ampliamento a chi ha necessità di potenziare il magazzino. Anche i settori merceologici sono diversi: tante imprese appartengono al comparto turismo/ricettività/ristorazione, ma non sono poche le aziende che gravitano nell'ambito della manifattura. Direi comunque che siamo particolarmente attenti a chi si lancia in una nuova avventura imprenditoriale: per le start up siamo in grado di fornire un supporto ampio e strutturato che nessun altro può offrire". Poi il presidente Belgeri aggiunge: "Avere un Confidi come il nostro sul territorio lecchese ha un peso rilevante, perchè riesce a sostenere in modo efficace l'economia locale. Noi garantiamo attenzione e conoscenza profonda delle imprese. Quando un'azienda decide di investire significa che c'è un progetto alle spalle e che c'è la volontà di crescere e di portare sviluppo, migliorando le proprie performance e il proprio business".

Lo sguardo ovviamente è già rivolto all'anno appena iniziato: "Dovremmo finalmente vedere i risultati del calo dei tassi di interesse con una ripresa più consistente dell'accesso al credito. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, offrendo consulenza qualificata e prodotti idonei a supportare l'imprenditore. Nel 2025 puntiamo inoltre ad allargare la base associativa e a potenziare la rete di relazioni. Vogliamo inoltre continuare a migliorare il nostro rapporto con le banche, accrescendo il numero degli istituti con cui collaboriamo e promuovendo una maggiore collaborazione a beneficio dei nostri soci".