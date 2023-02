Si è chiusa ieri, sabato 11 febbraio febbraio 2023, con esiti molto positivi la quattordicesima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica.

Fornitore Offresi 2023: un successo decretato da 8000 visitatori

Oltre 8.000 visitatori profilati provenienti dall’Italia e dall’Estero hanno affollato i padiglioni del Salone alla ricerca di nuovi fornitori e nuove opportunità di business e networking tra imprese della filiera meccanica.

Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere, esprime “massima soddisfazione per i risultati ottenuti con la presenza di migliaia di operatori e buyer nei tre giorni di svolgimento del Salone. Per la prossima edizione avvieremo un confronto con gli imprenditori per incrementare l’internazionalizzazione, affinchè possa essere sempre più in linea con le esigenze delle aziende espositrici. Inoltre per Lariofiere è fondamentale mantenere il rapporto con le associazioni e accrescerne sempre più le sinergie. E’ necessario, infine, focalizzare l’attenzione, con il supporto della Camera di Commercio, sull’ottenimento di risultati derivanti dalla presenza del mercato estero.”

57 aziende in più rispetto allo scorso anno

Oltre ai numeri dei visitatori sono stati anche i numeri degli espositori a rimarcare il successo della manifestazione: 345 aziende di settore espositrici dirette e 260 aziende rappresentate italiane ed estere, 57 in più rispetto allo scorso anno. Un dato tutt’altro che scontato vista la situazione congiunturale nella quale le aziende produttive si trovano ad operare.

Il focus della 14^ edizione è stata la formazione e l’occupazione del personale qualificato, tema del convegno inaugurale condotto dal giornalista Sebastiano Barisoni, coadiuvato dall’economista Giulio Sapelli e dal sociologo Aldo Bonomi che hanno dialogato con il mondo della formazione e delle imprese che sempre più hanno difficoltà nel reperire il personale specializzato. E’ emersa la necessità di creare nuove reti e nuovi flussi operativi per condividere necessità e competenze ma il dibattito è quanto mai attuale e di massima emergenza.

Gli incontri

Durante il salone sono stati anche organizzati vari incontri a cura dalla Camera di Commercio di Como-Lecco:

- Presentazione dello strumento CSR Report Semplificato realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e con il supporto scientifico della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana SUPSI.

- Export Flying Desk: servizio di assistenza gratuito di Agenzia ICE nato per dare una maggiore spinta all’export delle Piccole e Medie imprese italiane con servizi di prossimità territoriale. È stato possibile prenotare e svolgere in fiera l’incontro di consulenza individuale.

- Il mercato svizzero focus sul settore elettromeccanico ed il fabbisogno dell’industria svizzera

- Export check up: incontri one-to-one su come affrontare i mercati esteri, dal codice doganale al mercato target.

Da segnalare gli incontri per stabilire nuove sinergie tra Lariofiere, l’imprenditore Johannes Maier, espositore di Fornitore Offresi da diversi anni e Presidente della IVF, il Consorzio degli industriali di Fellbach in Germania che conta più di 90 aziende e 9.000 addetti del settore. L’incontro ha visto la partecipazione anche della Rete Ufficio Estero di Api Lecco e Confartigianato Lecco. Dall’incontro è emersa la volontà di approfondire i rapporti tra le imprese del Consorzio IVF di Fellbach e il nostro territorio, per migliorare gli scambi commerciali e le reciproche opportunità di business.

L’appuntamento di Lariofiere con le imprese del comparto meccanico, enti ed istituzioni deputati alla promozione della filiera è per la 15^ edizione del Salone Fornitore Offresi, dal 15 al 17 Febbraio 2024