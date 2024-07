Francesco Sangalli è il nuovo presidente di Fiva Lecco. Il cambio alla guida degli ambulanti di Confcommercio Lecco è avvenuto in occasione della assemblea elettiva svoltasi lunedì 29 luglio 2024 nella la sala conferenze dell'associazione in piazza Garibaldi a Lecco.

Fiva Lecco: Sangalli nuovo presidente degli ambulanti

L'elezione di Francesco Sangalli, ambulante di Imbersago già vicepresidente nel quinquennio 2019-2024 a fianco di Rino Barbieri, è avvenuta all'unanimità. Stesso esito anche per il voto relativo ai consiglieri, che resteranno in carica per il quinquennio 2024-2029. Si tratta di Simone Panzeri di La Valletta Brianza, Paolo Alampi di Cisano Bergamasco, Gianluca Vinciguerra di Calolzio, Giovanni Ciresa di Introbio, Alessio Collecchia di Colico e Cristina Valsecchi di Calolzio: Panzeri e Alampi erano nel Direttivo uscente.

Dopo l'elezione a presidente del Gruppo Commercio su aree pubbliche di Confcommercio Lecco, Francesco Sangalli ha spiegato: "Sono abituato più ad agire che a parlare. Ho cercato un gruppo che volesse fare qualcosa in più rispetto al passato. Ringrazio chi mi ha dato una mano: da parte mia darò sempre il massimo. E' tempo di guardare avanti e di far sì che Fiva Lecco abbia una marcia in più. Servono idee e servono persone che si vogliano impegnare per gli ambulanti".

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si terrà in settembre: in quella occasione verrà anche deciso il vicepresidente.