Finanza agevolata, transizione digitale e sostenibilità non sono solo i pilastri su cui fondare l'economia del presente e del futuro, ma rappresentano anche i tre elementi cardine del ciclo di incontri promosso da Deutsche Bank, in collaborazione con Cerved, una delle principali società italiane specializzate nell'analisi dei dati e nella valutazione del rischio di credito.

Finanza agevolata, transizione digitale e sostenibilità in 4 incontri

L'iniziativa offre un'importante opportunità alle imprese del territorio lecchese per approfondire tematiche fondamentali e accedere a strumenti di crescita.

Quattro gli incontri in programma, che si terranno nel capoluogo e sul territorio, dedicati alle realtà imprenditoriali locali. Uno dei principali temi trattati sarà la finanza agevolata, ovvero l'insieme di strumenti finanziari messi a disposizione da enti pubblici (tra cui Unione Europea, Stato e Regioni) per supportare lo sviluppo e gli investimenti alle imprese.

L'obiettivo è incentivare la crescita economica, l’innovazione e la competitività attraverso contributi, agevolazioni fiscali e finanziamenti a condizioni vantaggiose. A inaugurare il ciclo di incontri esclusivi l’appuntamento di giovedì 17 aprile presso la sede centrale di Deutsche Bank in Piazza Mazzini a Lecco che vedrà anche la partecipazione del vicesindaco di Lecco Simona Piazza.

I tre appuntamenti successivi si terranno nel mese di maggio: il primo ancora a Lecco, poi a Calolziocorte e infine a Olgiate Molgora.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede centrale lecchese di Deutsche Bank al numero di telefono 0341 480271 oppure è possibile scrivere una mail all’indirizzo db901.lecco1@db.com.