Energy Cup, formula vincente

“Abbiamo vinto in Italia, adesso voliamo dritti a Londra a giocarci la Champions”. L’amministratore delegato di Acel Energie, Giovanni Perrone, ricorre alla metafora calcistica per annunciare che l’azienda del gruppo Acsm Agam, candidata in Inghilterra agli oscar Loyalty Awards, si è aggiudicata lo scudetto dei Promotion Awards italiani, con l’iniziativa Energy Cup, sfida fra le communities di tifosi delle società sportive legate da una partnership.

Una formula vincente e... premiata

La formula, messa a punto da Promarsa, ha infatti vinto una delle specifiche sezioni della competizione nazionale che segnala le migliori e più innovative proposte d’ingaggio e interazione con le proprie community di clienti e stakeholders. L’evento è andato in scena nei giorni scorsi, a Milano. Oltre 100 top manager del settore dell’industria, della distribuzione e dei servizi hanno partecipato alla consegna dell’iconica statuetta (la riproduzione in ceramica di un giocatore di Subbuteo), attribuita alle diverse categorie in lizza. Sono stati consegnati complessivamente 22 riconoscimenti, frutto della votazione di una giuria con competenze specialistiche.

Energy cup di Acel Energie ha prevalso nella categoria Loyalty Award – Community Program.

Cos'è l'Energy Cup?

Di Energy cup è in corso la seconda edizione. Ricomprende Rugby San Donà, Pallacanestro Cantù, Calcio Lecco 1912, Pallacanestro Varese e Vero Volley Monza. Si tratta di un format di engagement che coinvolge migliaia di persone, consolidando il senso di partecipazione e la leale competizione sportiva. La classifica del torneo viene determinata in base ai punti conquistati nei rispettivi rettangoli di gioco (basket, calcio, volley, palla ovale) cui si aggiungono quelli guadagnati dalle tifoserie attraverso i social e il sito dedicato.

Fruttano punti sia i quiz di fedeltà alla propria squadra del cuore, conoscenza sullo sport e sul risparmio energetico, sia i comportamenti virtuosi di chi è cliente di Acel Energie, Enerxenia e Aevv Energie e dimostra attenzione alla sostenibilità anche con piccoli gesti gratuiti quali l’attivazione della domiciliazione bancaria o la bolletta elettronica.

I commenti post-evento

“Siamo molto fieri di questo prestigioso riconoscimento che ci vede premiati assieme agli amici di Promarsa e delle società sportive coinvolte che, assieme alle community dei loro supporter, hanno aderito con entusiasmo a Energy Cup!” ha commentato Martin Ignacio Isolabella, responsabile Marketing, Comunicazione e Sviluppo Commerciale di Acel Energie.

“Merita di essere sottolineato – ha rimarcato Perrone – che così come a Londra siamo in competizione con marchi quali il club calcistico dell’Arsenal, nella competizione italiani ci siamo misurati con colossi industriali di altissimo rango. È un orgoglio per tutto il team e per la nostra community di riferimento esserci distinti a quel livello di eccellenza”.