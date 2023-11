Elemaster spegne 45 candeline: grande festa con il family day

Elemaster festeggia 45 anni di storia, lieta dei traguardi raggiunti ma con lo sguardo rivolto al futuro ed alle innovazioni tecnologiche, da protagonista del progresso e del cambiamento. Dal 1978 ad oggi Elemaster è cresciuta sempre più trasformandosi da piccolo laboratorio artigiano nel cuore della Brianza a solida multinazionale presente con sedi operative in Europa, Africa, Stati Uniti, India e Cina. La crescita del Gruppo Elemaster, sostenuta dalla fiducia dei propri clienti, è stata resa possibile grazie al supporto del management e di tutti i collaboratori, che con la loro dedizione quotidiana hanno consentito il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

Elemaster spegne 45 candeline

"Abbiamo quindi voluto ringraziare tutti i nostri collaboratori festeggiando il 45° anniversario del Gruppo Elemaster con le loro famiglie - spiegano dall'azienda - I bambini di tutte le nostre sedi nel mondo sono stati coinvolti in un concorso creativo avente a tema il lavoro dei loro genitori e mediante il loro sguardo, trasposto in disegno, abbiamo percepito la bellezza di ciò che ogni giorno facciamo con determinazione e impegno. Affinché questa bellezza ci accompagni per tutto l’anno, abbiamo deciso di trasformare i disegni nel calendario 2024, che allieterà i nostri posti di lavoro per i mesi a venire".

Per i premiare i partecipanti e condividere un momento di festa, la scorsa domenica, 26 novembre 2023, nelil quartier generale di Lomagna, è stato organizzato un family day durante il quale i genitori hanno potuto mostrare ai propri cari il luogo dove svolgono la loro mansione, è stato spiegato ai bambini il lavoro dei loro genitori e sono stati celebrati i piccoli artisti e i loro capolavori. Il pomeriggio è stato allietato da giochi e intrattenimento per grandi e piccini.

“È stato bello festeggiare con i nostri collaboratori e le loro famiglie, ringraziando tutti per la loro preziosa opera quotidiana. A tutti l’augurio di saper fare proprio lo sguardo dei bambini, al fine di cogliere sempre la bellezza di ciò che facciamo con passione e dedizione ed essere per loro solido esempio nella costruzione di un futuro migliore”.

Ha aggiunto Giovanni Cogliati CCO: “I nostri primi 45 anni e gli obiettivi sinora raggiunti rappresentano lo stimolo a fare sempre meglio, consci dell’importanza dei nostri servizi per il progresso della tecnologia. Molte nuove sfide ci attendono: le affronteremo con la stessa tenacia e spirito di squadra che hanno sinora contraddistinto la nostra storia”.