Il Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco nella seduta di ieri, lunedì 21 dicembre 2020 ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il prossimo anno. Un impegno di quasi 5 milioni di euro per supportare e stimolare l’economia del territorio in un momento particolare e difficile, focalizzando l’attenzione sugli ambiti dell’innovazione e digitalizzazione, della sostenibilità, dell’internazionalizzazione, del marketing territoriale, della mobilità.

Dalla Camera di Commercio Como-Lecco quasi 5 milioni di euro per il sostegno straordinario al sistema economico lariano

“Ritengo fortemente significativo l’aver approvato all’unanimità il bilancio per il prossimo anno. Una convinta testimonianza che gli interventi individuati per rispondere alle esigenze straordinarie espresse dal sistema imprenditoriale locale sono condivisi da tutte le categorie rappresentate in Consiglio, solido punto di partenza per affrontare quello che sarà certamente un difficile 2021 – sottolinea il presidente Marco Galimberti – Siamo consapevoli che l’attuale situazione economica nazionale e internazionale e le incertezze relative sull’evoluzione della pandemia rendono complesso il quadro previsionale per i prossimi anni, ma la Camera di Commercio conferma il suo impegno per la tempestiva attuazione di iniziative di sostegno di tutte le imprese lariane”.