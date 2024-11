A meno di un mese dal Natale sono in netta crescita i prezzi di benzina e gasolio. Secondo l'ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, il costo della benzina è salito di un centesimo al litro, mentre il Diesel registra un rialzo di due centesimi. Le medie nazionali, calcolate dall’Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e riportate da Staffetta, confermano questa tendenza al rialzo.

Crescono i prezzi di benzina e gasolio: dove fare il pieno a Lecco

Il prezzo medio della benzina self service: 1,758 euro/litro (con le compagnie che espongono il prezzo di 1,765, mentre le pompe bianche 1,744), mentre il Diesel si attesta su 1,650 euro/litro (+2 centesimi; compagnie 1,657; pompe bianche 1,635). Al servito la benzina rimane invariata a 1,900 euro/litro (con le compagnie 1,944 e le pompe bianche 1,814); il Diesel arriva a 1,791 euro/litro (+2 centesimi; compagnie 1,836; pompe bianche 1,704),

Il Gpl al servito rimane fermo sullo 0,731 euro/litro, sale invece il prezzo medio del metano al servito: 1,385 euro/kg (1,392 per le compagnie; 1,380 per le pompe bianche); Gnl a 1,313 euro/kg

E a Lecco? vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

I dati che vi proponiamo sono aggiornati ad oggi, mercoledì 27 novembre 2024.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 27/11/2024, 07:32 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,979 € 1,924 € 0,704 € - 2,024 € self 1,769 € 1,714 € - 1,919 € 1,814 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 27/11/2024, 07:16 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,974 € 1,894 € 1,994 € 1,894 € self 1,754 € 1,674 € 1,774 € 1,674 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 27/11/2024, 06:38 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,994 € 1,959 € - - self 1,774 € 1,739 € 1,924 € 1,839 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 27/11/2024, 06:38 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,974 € 1,894 € 1,994 € 1,894 € self 1,754 € 1,674 € 1,774 € 1,674 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 26/11/2024, 23:20 Benzina Gasolio GPL servito 1,809 € 1,769 € 0,719 € self 1,699 € 1,669 € -