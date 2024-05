Il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco ha un nuovo direttore. Si tratta di Roberto Mariani, 43 anni, nato a Milano e con una lunga esperienza maturata presso la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza: tra gli incarichi ricoperti è stato responsabile amministrativo, vicedirettore e responsabile Ufficio Crediti a Bollate e poi direttore a Monza.

Confcommercio Lecco: Roberto Mariani nuovo direttore del Fondo di Garanzia

"Dopo gli studi in Economia e Commercio, nel 2006 sono entrato nel settore del credito, lavorando per molti anni presso la BCC di Carate Brianza, tra le più grandi e solide banche di credito cooperativo del territorio nazionale, dove ho ricoperto posizioni di sempre maggiore responsabilità in differenti filiali della banca fino a diventare direttore di filiale a Monza. Dopo aver avuto l’opportunità di interfacciarmi con svariate tipologie di clienti, spaziando dalla clientela privata alle società di medio/grandi dimensioni, ho deciso di “rimettermi in gioco” e sono entrato a fare parte del mondo di Confcommercio Lecco", spiega Roberto Mariani. E aggiunge: "La prima impressione è stata sicuramente molto positiva. Sono consapevole di essere entrato a far parte di un’organizzazione che gode di ottima reputazione e che è un punto di riferimento per le piccole imprese locali. Il team con cui lavoro è inoltre molto preparato e supportivo, il che ha reso agevole il periodo di inserimento e mi rende particolarmente ottimista per il prossimo futuro". Sulle azioni future del Fondo di Garanzia evidenzia: "Ritengo di fondamentale importanza allacciare rapporti costruttivi con le banche del territorio instaurando, laddove possibile, nuove convenzioni che possano essere di reciproco interesse per supportare sia le imprese storiche sia le start up".

"La situazione per i Confidi è cambiata e continuerà ad evolvere in modo vorticoso nei prossimi anni: vogliamo farci trovare pronti ed essere all'avanguardia come servizi erogati. Questo contesto ci ha convinto come Fondo di Garanzia della necessità di acquisire nuove competenze e nuove professionalità per potere accompagnare al meglio i nostri soci - evidenzia il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri - Siamo chiamati a crescere e ad assicurare una consulenza ancora più efficace e completa. L'ingresso del nuovo direttore Roberto Mariani e il rafforzamento della struttura mostrano la volontà del Fondo di fare un ulteriore step. Vogliamo essere a fianco degli imprenditori, intensificando nello stesso tempo i rapporti con il territorio e con gli istituti di credito. Sempre più sarà necessario puntare su strumenti innovativi, a partire dal solco tracciato con il credito diretto, per dare risposte puntuali e tempestive ai nostri associati".