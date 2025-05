Si è svolta a Calolziocorte, nella sede di corso Dante 29, l’assemblea elettiva della Zona 4 di Confartigianato Imprese Lecco, che ha registrato un’ottima partecipazione da parte degli imprenditori del territorio, sempre più attenti all’attività associativa anche a livello locale.

Confartigianato Lecco: Innocenzo Sartor confermato presidente

L’incontro ha visto la conferma per acclamazione alla presidenza zonale di Innocenzo Sartor, punto di riferimento per l’artigianato locale al servizio del quale ha lavorato anche durante lo scorso mandato. Il rinnovo del direttivo segna un passo importante nel percorso di rappresentanza territoriale dell’associazione, anche grazie al risultato che la squadra di Confartigianato ha saputo ottenere.

Il nuovo direttivo è basato su una parte di conferme, accanto a quella di Sartor, e su un importante nucleo di new entry. Accanto alla riconferma, nella veste di rappresentanti comunali, di Giuseppe Sozzi (Galbiate), Giovanni Carollo (Monte Marenzo), Paola Scaccabarozzi (Vercurago) si registra infatti l’ingresso nella squadra di ben sette nuovi rappresentanti: Riccardo Crotta (Garlate), Fabio Baggioli (Pescate), Roberto Brambilla (Valgreghentino), Dimitri Micheloni (Airuno), Stefano Saraceno (Carenno), Giorgio Valsecchi (Erve), Davide Valsecchi (Calolziocorte).

Considerando anche Innocenzo Sartor (Olginate), la Zona 4 potrà quindi contare su una presenza capillare nei comuni del territorio, un traguardo significativo che rafforza la rappresentanza diffusa e il legame diretto con le realtà artigiane locali.

“Questo risultato – ha commentato il presidente della Zona 4 Innocenzo Sartor – è frutto di un lavoro attento e serrato che ha visto in prima linea la nostra referente di zona Monica Pigazzini, alla quale va il mio ringraziamento per l’impegno e la determinazione messi in campo per il coinvolgimento degli imprenditori associati. Il lavoro dei rappresentanti comunali ci permetterà di essere presenti in maniera più efficace sul territorio, facilitare il dialogo con le amministrazioni e far sentire concretamente la voce dell’Associazione”.

Sartor ha poi sottolineato l’intenzione di intensificare l’attività avviata negli ultimi anni, con l’obiettivo di completare il lavoro iniziato nel precedente mandato: “Il mio impegno sarà quello di dare continuità all’azione svolta finora, ma anche di rafforzarla. Confartigianato deve essere percepita sempre più come un punto di riferimento vicino, competente e presente, capace di offrire risposte concrete e tempestive ai bisogni delle imprese”.

Soddisfatta per l’esito del rinnovo la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina. “Il ruolo dei delegati comunali è molto importante, perché grazie a loro e al coordinamento del presidente di Zona abbiamo la possibilità di rappresentare in modo ancora più puntuale le imprese dei diversi territori, basandoci sul rapporto costante con i nostri artigiani e con le istituzioni”.

“Questo risultato, che verrà ratificato in occasione dell’Assemblea dell’Associazione – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca -, ci consentirà di garantire il nostro supporto al tessuto artigiano del territorio in maniera ancora più efficace, mettendo a disposizione degli imprenditori le nostre competenze e i nostri servizi”.