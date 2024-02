Bollette: Lecco con Eon Energia. Sono stati infatti resi noti i vincitori delle aste per l'’assegnazione del servizio a tutele graduali per l’elettricità. L’Italia è stata suddivisa in 26 lotti, ciascuno oggetto di una gara. All’asta hanno partecipato 20 società energetiche, con la vittoria attribuita a chi offriva la tariffa più bassa nei 26 lotti in cui è stata suddivisa l’Italia. Ogni lotto comprende da 150 a 180 mila utenti e ad aggiudicarsi il lotto di Lecco è stata Eon Energia.

Bollette, aggiudicate le aste: Lecco con Eon Energia

L’asta per i nuovi fornitori di energia elettrica si è resa necessaria perché la fornitura di corrente sul mercato tutelato è diversa da quella del gas. Gli utenti protetti del metano sono serviti da una molteplicità di operatori: alla fine della tutela (il 10 gennaio 2024) hanno potuto rimanere con lo stesso fornitore, solo con un contratto di libero mercato. Gli utenti del mercato tutelato dell’elettricità invece sono serviti quasi tutti dalla società Sen (Servizio elettrico nazionale), controllata da Enel. Per evitare che alla fine della tutela passassero in blocco a un unico operatore, il Governo ha deciso di dividere il territorio italiano in 26 lotti, e di assegnare ciascuno con un’asta.

7 ( che è il numero massimo ammesso dall'Antitrust) su 26 i lottise li è aggiuducati Hera ad Alessandria, Asti, Cuneo, Sondrio, Novara, Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia; Udine; Genova, La Spezia, Lucca e Massa Carrara; Padova, Venezia e Rovigo. Ancona, Pesaro Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata nelle Marche; Bologna, Ferrara, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna; Teramo, Chieti, L’Aquila, Pescara; Viterbo, Arezzo, Rieti, Terni, Perugia e, Caserta.

7 i lottianche ad Enel che cede clienti nel Sud Italia per prenderli al Nord: Aosta, Biella, Verbania, Vercelli, Torino; Brescia, Milano - comune e provincia - Parma, Piacenza, Mantova, Modena, Reggio Emilia; Verona, Vicenza, Belluno, Treviso; Gorizia, Pordenone, Trieste; Bolzano, Trento e Roma che era territorio di Acea.

4 lotti Edison: Bari, Frosinone, Latina, Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Enna, Siracusa, Messina, Ragusa; Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e, in Campania, Avellino e Benevento.

3 lotti a Illumia: Nuoro e Sassari, Varese e Como; Firenze; la provincia di Roma e la provincia di Napoli.

2 lotti a A2A che si aggiudica Cagliari, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, Oristano e il Sud della Sardegna e Napoli città.

2 lotti anche a Iren: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto; Barletta Andria Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia e Isernia.

1 solo lotto come detto a Eon che si è aggiudicata, oltre a Lecco anche Imperia, Monza Biarnza e Savona.