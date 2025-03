Secondo un'analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti a Lecco con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno sostenuto una spesa media di 771 euro per l’energia elettrica e di 1.697 euro per il gas. Se confrontiamo questi dati con il 2023, le bollette della luce hanno registrato un calo del 5%, mentre quelle del gas hanno subito un incremento del 4%.

Bollette: a Lecco spesi, in media, 2.468 euro nel 2024

«L’andamento degli indici mostra che già nella seconda metà dello scorso anno i prezzi delle materie prime hanno ripreso a salire, e il 2025 è iniziato con valori preoccupanti che potrebbero aumentare ulteriormente», spiegano gli esperti di Facile.it. «Per questo motivo, chi si trova nel mercato libero deve valutare con attenzione la scelta del fornitore per evitare costi eccessivi».

Il costo dell’energia elettrica a Lecco

L’analisi ha evidenziato che, nel confronto con le altre province lombarde, Lecco si posiziona tra le aree con le bollette della luce più contenute. Con un consumo annuo medio dichiarato di 2.134 kWh, la spesa per l’energia elettrica nel 2024 si è attestata a 771 euro. Questo dato colloca Lecco appena sopra Sondrio, che con 2.068 kWh di consumo medio ha registrato la bolletta più leggera della regione (755 euro).

Il costo del gas a Lecco

Per quanto riguarda il gas, la classifica provinciale presenta una situazione diversa. Lecco si posiziona tra le province con le bollette più elevate, con una spesa media di 1.697 euro e un consumo annuo di 1.302 Smc. Questo dato la colloca nella parte alta della graduatoria regionale, superando province come Milano, che ha registrato una spesa inferiore (1.384 euro per 1.042 Smc).