Caro carburanti

Confartigianato Trasporti con UNATRAS ha deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, riconoscendo l’impegno della vice Ministra Teresa Bellanova, incontrata dai rappresentanti della Confederazione anche nell’incontro di ieri mattina, giovedì 17 marzo 2022.

Autotrasporto: sottoscritto il protocollo d’intesa

“È una situazione d’emergenza e come tale necessita un provvedimento d’urgenza ad hoc per l’autotrasporto – sottolineano i vertici di Confartigianato – Il prezzo vertiginoso del petrolio si somma alle accise e all’IVA e aggrava gli atavici problemi del settore e la difficoltà a trovare personale e ad affrontare la concorrenza, oltreché la carenza e il costo dei pezzi di ricambio; per questo abbiamo chiesto a gran voce norme di settore per il corretto riequilibrio delle condizioni di mercato delle imprese dell’autotrasporto”.

Sono state discusse con i rappresentanti di Categoria i testi delle norme che dovrebbero essere inserite nel provvedimento urgente che il Consiglio dei Ministri varerà in giornata. Domani, sabato 19 marzo il protocollo d’intesa sarà sottoposto alle imprese del settore nelle diverse riunioni e assemblee che si terranno nelle province lombarde.